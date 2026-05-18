Армию Путина жестко унизили из-за продвижения на фронте: категорическое заявление

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже выступила с критикой заявлений о якобы значительных успехах российских войск и призвала европейские государства активнее поддерживать Украину. Свою позицию она озвучила во время конференции безопасности в Эстонии, где подчеркнула, что реальные темпы продвижения армии РФ на фронте крайне незначительны и не отвечают громким заявлениям отдельных экспертов.

Дипломатка использовала ироническое сравнение, чтобы подчеркнуть медлительность действий российских сил. По ее словам, описывать такие темпы как "ползание улитки" даже некорректно, ведь это преувеличивает эффективность российского наступления. Она привела условный пример: если бы улитка отправилась из района Авдеевки еще в феврале 2022 года и двигалась на запад, она могла бы уже добраться до Центральной Европы, тогда как российская армия фактически до сих пор остается втянутой в боевые действия на Донбассе. Браже подчеркнула, что Украина сейчас удерживает инициативу, и этот момент необходимо использовать для наращивания международной помощи.

Глава латвийского МИД призвала правительства стран ЕС действовать быстро и решительно, не медлить с поставками вооружения и другой необходимой поддержки. Она подчеркнула, что окно возможностей для усиления Украины на поле боя не безгранично, поэтому важно действовать без задержек, пока Киев сохраняет тактическое преимущество.

В то же время, ситуация на фронте остается напряженной: российские войска продолжают интенсивные штурмы, применяют авиацию и дроны, в частности на южных направлениях. Тем не менее, украинские Силы обороны удерживают позиции, срывают атаки противника и проводят локальные контрнаступательные операции для восстановления контроля над утраченными территориями.

