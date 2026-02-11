Далі буде ще гірше: озвучено насторожуючу заяву про весняний наступ РФ

Військовий Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що російська армія продовжує зосереджувати головні ресурси на східному та південному відрізках фронту. Саме туди активно перекидаються додаткові підрозділи, озброєння та військова техніка. Такі дії можуть свідчити про наміри супротивника перейти до більш інтенсивної фази бойових операцій у весняний період.

Фото: з відкритих джерел

За оцінкою Мусієнка, командування РФ розраховує посилити штурмову активність та спробувати прискорити темпи просування. У той же час він переконаний, що українські Сили оборони мають достатньо можливостей, щоб зірвати ці плани і не допустити реалізації ворожого сценарію.

У січні російські війська здійснювали перегрупування, доукомплектовували частини та накопичували резерви. Поки що погодні умови не сприяють широкомасштабним наступальним діям, тому ймовірно, що противник очікує зміну погоди та сприятливіші умови навесні, зокрема у квітні.

На східному та південному напрямах вже спостерігається зростання чисельності російських угруповань. У відповідь українські військові активізували удари по тилових позиціях ворога на тимчасово окупованих територіях, намагаючись порушити логістику, знищити склади з боєприпасами та ускладнити перекидання підкріплень. Незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, РФ за наявною інформацією прагне ще більше наростити наступальний тиск у весняні місяці.

Окремі ділянки фронту залишаються напруженими та потребують підвищеної уваги. Зокрема, поблизу Гуляйполя противник деякий час демонстрував тактичні успіхи, проте українським підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію та стримати подальше просування.

Як уже писали "Коментарі", російська армія продовжує модернізувати засоби повітряної поразки, намагаючись підвищити їхню ефективність на полі бою. Одним із серйозних викликів для українських сил оборони залишаються керовані авіаційні бомби, які противник поступово вдосконалює та доповнює новими елементами захисту. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флешем".