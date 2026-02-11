Атаки стануть ще більш смертоносними: українців попередили про нову загрозу РФ

Російська армія продовжує модернізувати засоби повітряного ураження, намагаючись підвищити їхню ефективність на полі бою. Одним із серйозних викликів для українських Сил оборони залишаються керовані авіаційні бомби, які противник поступово вдосконалює та доповнює новими елементами захисту. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російська сторона не обмежується збільшенням інтенсивності ударів, а паралельно змінює технічні характеристики боєприпасів. Зокрема, мова йде про оновлені версії УМПБ-5, створені на основі фугасної авіабомби ФАБ-500. Ці модифікації, як стверджується, отримали вдосконалені системи, покликані підвищити їхню стійкість до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Окупаційні ресурси заявляють, що нові рішення нібито дозволяють бомбам ефективніше долати українські системи РЕБ. Водночас експерти наголошують: реальні можливості таких розробок ще потребують ретельного аналізу та перевірки в умовах бойового застосування. За оцінкою "Флеша", принципово нових технологій у цих боєприпасах небагато, а головний акцент робиться на масовому використанні, збільшенні дальності та спробах нейтралізувати український "електронний щит".

Крім того, в Україні вперше зафіксовано застосування безпілотника типу "Гербера" у ролі платформи для запуску FPV-дрона. Така комбінація потенційно може виконувати як ударні, так і розвідувальні функції. Сам FPV-апарат наразі не виявлений, тому остаточні висновки щодо його призначення робити зарано. Проте сам факт використання подібної схеми свідчить про пошук противником нових тактичних рішень у сфері безпілотних систем.

Як вже писали "Коментарі", українські військові могли скористатися тимчасовою перевагою на фронті, яка виникла після проблем із доступом російських підрозділів до системи супутникового зв’язку Starlink. Саме цей фактор, імовірно, став одним із каталізаторів активізації дій Сил оборони на Запорізькому напрямку. Таку оцінку в ефірі "Radio NV" висловив військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" та експерт із озброєнь Defense Express Іван Киричевський.