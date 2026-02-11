logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Атаки стануть ще більш смертоносними: українців попередили про нову загрозу РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Атаки стануть ще більш смертоносними: українців попередили про нову загрозу РФ

Російські військові не тільки збільшують інтенсивність атак, а й вносять технічні вдосконалення в конструкцію авіабомб

11 лютого 2026, 13:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російська армія продовжує модернізувати засоби повітряного ураження, намагаючись підвищити їхню ефективність на полі бою. Одним із серйозних викликів для українських Сил оборони залишаються керовані авіаційні бомби, які противник поступово вдосконалює та доповнює новими елементами захисту. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

Атаки стануть ще більш смертоносними: українців попередили про нову загрозу РФ

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російська сторона не обмежується збільшенням інтенсивності ударів, а паралельно змінює технічні характеристики боєприпасів. Зокрема, мова йде про оновлені версії УМПБ-5, створені на основі фугасної авіабомби ФАБ-500. Ці модифікації, як стверджується, отримали вдосконалені системи, покликані підвищити їхню стійкість до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Окупаційні ресурси заявляють, що нові рішення нібито дозволяють бомбам ефективніше долати українські системи РЕБ. Водночас експерти наголошують: реальні можливості таких розробок ще потребують ретельного аналізу та перевірки в умовах бойового застосування. За оцінкою "Флеша", принципово нових технологій у цих боєприпасах небагато, а головний акцент робиться на масовому використанні, збільшенні дальності та спробах нейтралізувати український "електронний щит".

Крім того, в Україні вперше зафіксовано застосування безпілотника типу "Гербера" у ролі платформи для запуску FPV-дрона. Така комбінація потенційно може виконувати як ударні, так і розвідувальні функції. Сам FPV-апарат наразі не виявлений, тому остаточні висновки щодо його призначення робити зарано. Проте сам факт використання подібної схеми свідчить про пошук противником нових тактичних рішень у сфері безпілотних систем.

Як вже писали "Коментарі", українські військові могли скористатися тимчасовою перевагою на фронті, яка виникла після проблем із доступом російських підрозділів до системи супутникового зв’язку Starlink. Саме цей фактор, імовірно, став одним із каталізаторів активізації дій Сил оборони на Запорізькому напрямку. Таку оцінку в ефірі "Radio NV" висловив військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" та експерт із озброєнь Defense Express Іван Киричевський.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини