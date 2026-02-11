Атаки станут еще более смертоносными: украинцев предупредили о новой угрозе РФ

Российская армия продолжает модернизировать средства воздушного поражения, пытаясь повысить их эффективность в поле боя. Одним из серьезных вызовов для украинских сил обороны остаются управляемые авиационные бомбы, которые противник постепенно совершенствует и дополняет новыми элементами защиты. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флэшом".

Фото: из открытых источников

По его словам, российская сторона не ограничивается увеличением интенсивности ушибов, а параллельно меняет технические характеристики боеприпасов. В частности, речь идет об обновленных версиях УМПБ-5, созданных на основе фугасной авиабомбы ФАБ-500. Эти модификации, как утверждается, получили усовершенствованные системы, призванные повысить их устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Оккупационные ресурсы заявляют, что новые решения якобы позволяют бомбам эффективнее преодолевать украинские системы РЭБ. В то же время эксперты отмечают: реальные возможности таких разработок еще нуждаются в тщательном анализе и проверке в условиях боевого применения. По оценке Флеша, принципиально новых технологий в этих боеприпасах немного, а главный акцент делается на массовом использовании, увеличении дальности и попытках нейтрализовать украинский электронный щит.

Кроме того, в Украине впервые зафиксировано применение беспилотника типа Гербера в роли платформы для запуска FPV-дрона. Такое сочетание потенциально может выполнять как ударные, так и разведывательные функции. Сам FPV-аппарат пока не обнаружен, поэтому окончательные выводы по его назначению делать рано. Однако сам факт использования подобной схемы свидетельствует о поиске противником новых тактических решений в области беспилотных систем.

Как уже писали "Комментарии", украинские военные могли воспользоваться временным преимуществом на фронте, возникшим после проблем с доступом российских подразделений к системе спутниковой связи Starlink. Именно этот фактор, по всей видимости, стал одним из катализаторов активизации действий Сил обороны на Запорожском направлении. Такую оценку в эфире "Radio NV" высказал военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.