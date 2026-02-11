Дальше будет еще хуже: озвучено настораживающее заявление о весеннем наступлении РФ

Военный сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко заявил, что российская армия продолжает сосредоточивать главные ресурсы на восточном и южном отрезках фронта. Именно туда активно опрокидываются дополнительные подразделения, вооружение и военная техника. Такие действия могут свидетельствовать о намерениях противника перейти к более интенсивной фазе боевых операций в весенний период.

Фото: из открытых источников

По оценке Мусиенко, командование РФ рассчитывает усилить штурмовую активность и попытаться ускорить темпы продвижения. В то же время он убежден, что у украинских Силы обороны достаточно возможностей, чтобы сорвать эти планы и не допустить реализации вражеского сценария.

В январе русские войска осуществляли перегруппировку, доукомплектовали части и накапливали резервы. Пока погодные условия не способствуют широкомасштабным наступательным действиям, вероятно, что противник ожидает смену погоды и более благоприятные условия весной, в частности в апреле.

На восточном и южном направлениях уже наблюдается рост численности русских группировок. В ответ украинские военные активизировали удары по тыловым позициям врага на временно оккупированных территориях, пытаясь нарушить логистику, уничтожить склады с боеприпасами и усложнить опрокидывание подкреплений. Несмотря на высокую интенсивность боевых действий РФ по имеющейся информации стремится еще больше нарастить наступательное давление в весенние месяцы.

Отдельные участки фронта остаются напряженными и требуют повышенного внимания. В частности, вблизи Гуляйполя, противник некоторое время демонстрировал тактические успехи, однако украинским подразделениям удалось стабилизировать ситуацию и сдержать дальнейшее продвижение.

Как уже писали "Комментарии", российская армия продолжает модернизировать средства воздушного поражения, пытаясь повысить их эффективность на поле боя. Одним из серьезных вызовов для украинских сил обороны остаются управляемые авиационные бомбы, которые противник постепенно усовершенствует и дополняет новыми элементами защиты. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флэшем".