Президент України Володимир Зеленський швидше за все працює над стратегією ведення переговорів з Росією без допомоги США. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Ролітісо".

Журналісти зазначають, що Зеленський, який протягом останнього року старанно вимагав підтримки американського президента Дональда Трампа, схоже, припинив спроби переконати США залишатися залученими до переговорів із Росією після завершення війни.

Тепер український президент, напевно, працює над стратегією ведення переговорів без допомоги Вашингтона.

ЗМІ зазначає, український лідер став обережнішим щодо майбутньої участі США і тепер сподівається, що Туреччина проведе наступний раунд переговорів з Росією.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк висловив своє обурення діями представників адміністрації США, які, незважаючи на численні візити до Москви, досі ігнорують Україну. За його словами, американські чиновники вже вісім разів відвідували Росію, проте не спромоглися на поїздку до Києва, хоча Україна активно обороняється від російської агресії.

У своєму ексклюзивному інтерв'ю Новини. Live Подоляк зазначив, що хоча точну дату візиту американських представників до Києва ще не визначено, всі необхідні підготовчі кроки вже завершено. Адміністрація Дональда Трампа виступає глобальним модератором у цих переговорах, і хоча деякі представники, зокрема Джаред Кушнер та Стівен Віткофф, активно працювали над врегулюванням конфлікту на Близькому Сході, це тимчасово відвергло їхню увагу від ситуації в Україні.



