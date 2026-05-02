Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, работает над стратегией ведения переговоров с Россией без помощи США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Роlіtісо".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Журналисты отмечают, что Зеленский, который в течение последнего года усердно добивался поддержки американского президента Дональда Трампа, похоже, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в переговоры с Россией по завершению войны.

Теперь украинский президент, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров без помощи Вашингтона.

СМИ отмечает, украинский лидер стал более осторожным в отношении будущего участия США и теперь надеется, что Турция проведет следующий раунд переговоров с Россией.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил свое возмущение действиями представителей администрации США, которые, несмотря на многочисленные визиты в Москву, до сих пор игнорируют Украину. По его словам, американские чиновники уже восемь раз посещали Россию, однако не удосужились на поездку в Киев, хотя Украина активно обороняется от российской агрессии.

В своем эксклюзивном интервью для Новости. Live Подоляк отметил, что хотя точная дата визита американских представителей в Киев еще не определена, все необходимые подготовительные шаги уже завершены. Администрация Дональда Трампа выступает глобальным модератором в этих переговорах, и хотя некоторые представители, в частности, Джаред Кушнер и Стивен Виткофф, активно работали над урегулированием конфликта на Ближнем Востоке, это временно отвлекло их внимание от ситуации в Украине.



