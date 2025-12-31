Даємо по зубам ворогу: скільки зброї на фронті тепер українського виробництва

Україна продовжує нарощувати виробництво зброї. 76% озброєння для фронту держава централізовано купує в українських виробників. Як інформує портал "Коментарі", про це в Telegram повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль. Фото: із відкритих джерел

"Більше української зброї на фронті. 76% всього, що централізовано купує держава, вона купує в українських зброярів", — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, майже кожен дрон на фронті — українського виробництва.

"У 2025 поставили у військо рекордну кількість FPV дронів і почали масові постачання наземних роботів та дронів-перехоплювачів", — додав міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що 25 грудня підрозділи Повітряних сил завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – кількість ліцензій на експорт озброєнь з Німеччини у 2025 році суттєво скоротилася після двох рекордних років поспіль. Про це повідомляє німецький журнал Spiegel з посиланням на відповідь Федерального міністерства економіки та енергетики на запит Лівої партії.

Згідно з офіційними даними, з 1 січня по 8 грудня 2025 року уряд Німеччини схвалив експорт зброї та іншого військового обладнання на суму 8,40 млрд євро. Для порівняння, у 2024 році обсяг виданих ліцензій сягнув рекордних 13,33 млрд євро, а у 2023 році – 12,15 млрд євро. Як повідомляє агентство dpa, у листі державного секретаря Томаса Штеффена йдеться про різке скорочення експорту озброєнь до України. У 2025 році цей показник становив 1,14 млрд євро, тоді як роком раніше він досягав 8,15 млрд євро. У міністерстві пояснили, що нинішня підтримка України частково базується на дозволах, виданих раніше, а також на фінансуванні довгострокових проєктів, які не завжди передбачають негайне оформлення експортних ліцензій.



