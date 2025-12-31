Даем по зубам врагу: сколько оружия на фронте теперь украинского производства

Украина продолжает наращивать производство оружия. 76% вооружения для фронта государство централизованно покупает у украинских производителей. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"Больше украинского оружия на фронте. 76% всего, что централизованно покупает государство, оно покупает у украинских оружейников", — отметил Денис Шмигаль.

По его словам, почти каждый дрон на фронте – украинского производства.

"В 2025 году поставили в войско рекордное количество FPV дронов и начали массовые поставки наземных роботов и дронов-перехватчиков", — добавил министр.

Читайте на портале "Комментарии" — в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что 25 декабря подразделения Воздушных сил нанесли успешный удар крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – количество лицензий на экспорт вооружений из Германии в 2025 году существенно сократилось после двух рекордных лет. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на ответ Федерального министерства экономики и энергетики по запросу Левой партии.

Согласно официальным данным, с 1 января по 8 декабря 2025 года правительство Германии одобрило экспорт оружия и другого военного оборудования на сумму 8,40 млрд евро. Для сравнения, в 2024 году объем выданных лицензий достиг рекордных 13,33 млрд. евро, а в 2023 году – 12,15 млрд. евро. Как сообщает агентство dpa, в письме государственного секретаря Томаса Штеффена говорится о резком сокращении экспорта вооружений в Украину. В 2025 году этот показатель составлял 1,14 млрд евро, тогда как годом ранее он достигал 8,15 млрд евро. В министерстве объяснили, что нынешняя поддержка Украины частично базируется на разрешениях, выданных ранее, а также на финансировании долгосрочных проектов, не всегда предполагающих немедленное оформление экспортных лицензий.



