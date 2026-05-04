Цю проблему Путін не вирішить: озвучено гучну заяву пр найслабше місце Кремля

Поки у світі фіксують стрімке зростання ролі безпілотних систем у сучасних конфліктах, для України все більш критичним стає не сам факт їх застосування, а результативність ударів по критичній інфраструктурі противника — передусім логістичній та енергетичній. Військово-політичний оглядач Олексій Копитько аналізує, як дронові атаки змінюють баланс безпеки російських морських портів, впливають на роботу флоту та створюють системні ризики для нафтотранспортної мережі РФ.

За його оцінками, навіть добре захищені об’єкти перестають бути недосяжними. Наприклад, у нічний період 3 травня аеропорт "Пулково" у Санкт-Петербурзі працював із серйозними обмеженнями, що збіглося з активністю українських сил у районі порту Приморськ. У операції були задіяні підрозділи СБУ, ССО, ГУР, СБС та ДПСУ, що свідчить про комплексний характер впливу на інфраструктуру противника.

Причиною підвищеної уваги до цього напрямку стала аналітика української розвідки, яка зафіксувала значне падіння ефективності відвантаження нафти в ключових вузлах: у Приморську — лише близько 13%, тоді як в Усть-Лузі цей показник сягав 40%+. Це створює нерівномірність у роботі системи, що й стало одним із факторів для подальших ударних дій.

Повідомляється також про пошкодження нафтоналивної інфраструктури, зокрема одного з причалів, а також ураження малого ракетного корабля проєкту "Каракурт", який виконує роль носія крилатих ракет. Важливо, що сучасні кораблі такого класу мають власні системи ППО, однак у реальних умовах вони не гарантують повного захисту від масованих атак малих БПЛА.

Фактично це демонструє нову тенденцію: бойові кораблі, які повинні прикривати порти та стратегічні об’єкти, самі стають вразливими елементами системи. Навіть часткові пошкодження радіолокаційних станцій або систем управління виводять їх з ладу на тривалий час.

