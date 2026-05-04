Це стане потрійним ударом для Росії і Путіна: озвучено гучний сценарій фіаско диктатора

Російський опозиційний діяч Гаррі Каспаров вважає, що завершення війни в Україні безпосередньо пов’язане з політичними змінами всередині самої Росії. На його думку, доки при владі залишається диктатор Володимир Путін, розраховувати на припинення бойових дій не варто. Саме тому ключовим фактором він називає трансформацію або зміну режиму.

Фото: з відкритих джерел

За словами політика, відповідь на питання про завершення війни вже давно зрозуміла багатьом у Європі.

"Насправді в Європі знають відповідь на це питання: війну зупинить лише зміна режиму в Росії. Майже напевно це призведе до розпаду Росії, але поки що я говорю про зміну режиму. Поки Путін при владі, війна не закінчиться. Знають, але бояться визнати", — наголосив опозиціонер.

Каспаров також зазначає, що ослаблення російської влади вже відбувається, однак цей процес може пришвидшитися за умови більш рішучої підтримки України. Він припускає, що сильні військові та політичні удари по ключових об’єктах можуть стати переломним моментом.

"Ось цей забобонний жах того, що війна може скінчитися тільки з падінням режиму, і насправді це можна досягти, тому що ослаблення режиму йде вже зараз, і якщо інтенсифікувати допомогу Україні (приблизно, скажімо, дати можливість рознести в брязкіт Кримський міст), то не виключаю, що це стане кінцем Путіна... я думаю, це могло б стати тригером до того, щоб почалася ланцюгова реакція розпаду всього", стверджує Каспаров.

Окремо він торкнувся майбутнього самої Росії, зауваживши, що після війни країна може зазнати глибоких змін, включно з трансформацією територій.

"Що стосується майбутнього, то немає жодних сумнівів у тому, що політична карта Росії... вона, звичайно, відрізнятиметься від сьогоднішньої... Очевидно, що буде втрачено Північний Кавказ", — підсумував Гаррі Каспаров.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна має потенціал для розширення зони ураження своїми дронами на глибші території Росії. Після серії атак на нафтові та газові об'єкти, зокрема на Перм, що знаходиться за 1500 км від України, експерти прогнозують нові напрямки для наступних ударів та оцінюють можливі шляхи для їх реалізації.