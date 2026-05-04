Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Это станет тройным ударом для России и Путина: озвучен громкий сценарий фиаско диктатора
Это станет тройным ударом для России и Путина: озвучен громкий сценарий фиаско диктатора

В будущем Россию могут ожидать масштабные изменения, включая возможный пересмотр границ, и пока неизвестно, какой она станет и сохранится ли как государство

4 мая 2026, 09:00
Клименко Елена

Российский оппозиционный деятель Гарри Каспаров считает, что завершение войны в Украине напрямую связано с политическими изменениями внутри самой России. По его мнению, пока у власти остается диктатор Владимир Путин, рассчитывать на прекращение боевых действий не стоит. Именно поэтому ключевым фактором он называет трансформацию или изменение режима.

По словам политика, ответ на вопрос о завершении войны уже давно ясен многим в Европе.

"На самом деле в Европе знают ответ на этот вопрос: войну остановит только смена режима в России. Почти наверняка это приведет к распаду России, но пока я говорю об изменении режима. Пока Путин у власти, война не закончится. Знают, но боятся признать", — подчеркнул оппозиционер.

Каспаров также отмечает, что ослабление российских властей уже происходит, однако этот процесс может ускориться при условии более решительной поддержки Украины. Он предполагает, что мощные военные и политические удары по ключевым объектам могут стать переломным моментом.

"Вот этот суеверный ужас того, что война может закончиться только с падением режима, и на самом деле это можно достичь, потому что ослабление режима идет уже сейчас, и если интенсифицировать помощь Украине (примерно, скажем, дать возможность разнести в лязг Крымский мост), то не исключаю, что это могло бы стать концом Пути, началась цепная реакция распада всего", утверждает Каспаров.

Отдельно он затронул будущее самой России, заметив, что после войны страна может претерпеть глубокие изменения, включая трансформацию территорий.

"Что касается будущего, то нет никаких сомнений в том, что политическая карта России... она, конечно, будет отличаться от сегодняшней... Очевидно, что будет потерян Северный Кавказ", — подытожил Гарри Каспаров.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что у Украины есть потенциал для расширения зоны поражения своими дронами на более глубокие территории России. После серии атак на нефтяные и газовые объекты, в частности на Пермь, расположенный в 1500 км от Украины, эксперты прогнозируют новые направления для последующих ударов и оценивают возможные пути для их реализации.



