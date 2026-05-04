Эту проблему Путин не решит: озвучено громкое заявление о самом слабом месте Кремля.

Пока в мире фиксируют стремительный рост роли беспилотных систем в современных конфликтах, для Украины все более критическим становится не сам факт их применения, а результативность ударов по критической инфраструктуре противника, прежде всего, логистической и энергетической. Военно-политический обозреватель Алексей Копытько анализирует, как дроновые атаки изменяют баланс безопасности российских морских портов, влияют на работу флота и создают системные риски для нефтетранспортной сети РФ.

Фото: из открытых источников

По его оценкам даже хорошо защищенные объекты перестают быть недостижимыми. К примеру, в ночной период 3 мая аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге работал с серьезными ограничениями, что совпало с активностью украинских сил в районе порта Приморск. В операции были задействованы подразделения СБУ, ССО, ГУР, ССС и ГНСУ, что свидетельствует о комплексном характере влияния на инфраструктуру противника.

Причиной повышенного внимания к этому направлению стала аналитика украинской разведки, которая зафиксировала значительное падение эффективности отгрузки нефти в ключевых узлах: в Приморске — около 13%, тогда как в Усть-Луге этот показатель достигал 40%. Это создает неравномерность в работе системы, что и стало одним из факторов дальнейших ударных действий.

Сообщается также о повреждении нефтеналивной инфраструктуры, в том числе одного из причалов, а также поражении малого ракетного корабля проекта "Каракурт", выполняющего роль носителя крылатых ракет. Важно, что современные корабли такого класса имеют собственные системы ПВО, однако в реальных условиях они не гарантируют полной защиты от массированных атак малых БПЛА.

Фактически это демонстрирует новую тенденцию: боевые корабли, которые должны прикрывать порты и стратегические объекты, сами становятся уязвимыми элементами системы. Даже частичные повреждения радиолокационных станций или систем управления выводят их из строя на продолжительное время.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский оппозиционный деятель Гарри Каспаров считает, что завершение войны в Украине напрямую связано с политическими изменениями внутри самой России. По его мнению, пока у власти остается диктатор Владимир Путин, рассчитывать на прекращение боевых действий не стоит. Именно поэтому ключевым фактором он называет трансформацию или изменение режима.