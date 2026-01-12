Ця зброя залякування вже не спрацює: названо серйозну проблему "Орєшніка"

Російська ракета під назвою "Орєшнік" не має реальної бойової ефективності без застосування ядерного заряду. Таку оцінку в ефірі Radio NV озвучив офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, концепція цієї ракети передбачає міжконтинентальне застосування: запуск на велику відстань із подальшим поділом у космічному просторі на десятки бойових блоків, які можуть уражати цілі на значній території. Водночас використання такого озброєння проти окремих українських міст є економічно та військово необґрунтованим. Вартість одного пуску оцінюється приблизно у 50 мільйонів доларів, тоді як масовані атаки дронами обходяться в рази дешевше, але завдають відчутних руйнувань інфраструктурі, зокрема енергетичній.

Храпчинський наголосив, що "Орєшнік" є радше інструментом психологічного тиску, ніж дієвою зброєю. За його оцінкою, будь-яка сучасна система протиракетної оборони, здатна працювати за межами атмосфери, може перехопити таку ціль. Гучні заяви про надвисоку швидкість ракети не відповідають реальності, оскільки максимальні показники досягаються лише на завершальному етапі польоту під час входження в атмосферу, та й точність ураження залишається низькою.

Експерт також звернув увагу, що "Орєшнік" фактично створений із застарілих компонентів міжконтинентальних балістичних ракет, які залишилися в Росії ще з часів холодної війни. Його поява більше свідчить про спробу залякати міжнародну спільноту, ніж про технологічний прорив.

На тлі цього Храпчинський зазначив, що значно ефективнішим для ведення війни є масове застосування безпілотників. За ресурси, еквівалентні одному пуску "Орєшніка", можна підготувати масштабні удари FPV-дронами, здатні серйозно вразити стратегічні військові об’єкти противника.

