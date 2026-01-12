logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это оружие устрашения уже не сработает: названа серьезная проблема "Орешника"
commentss НОВОСТИ Все новости

Это оружие устрашения уже не сработает: названа серьезная проблема "Орешника"

Россия сконструировала "Орешник" из частей старых межконтинентальных баллистических ракет времен холодной войны и использует его как инструмент устрашения мира

12 января 2026, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская ракета под названием "Орешник" не имеет реальной боевой эффективности без применения ядерного заряда. Такую оценку в эфире Radio NV озвучил офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

Это оружие устрашения уже не сработает: названа серьезная проблема "Орешника"

Фото: из открытых источников

По его словам, концепция этой ракеты предполагает межконтинентальное применение: запуск на большое расстояние с последующим разделением в космическом пространстве на десятки боевых блоков, которые могут поражать цели на значительной территории. В то же время использование такого вооружения против отдельных украинских городов является экономически и военно необоснованным. Стоимость одного пуска оценивается примерно в 50 миллионов долларов, тогда как массированные атаки дронами обходятся в разы дешевле, но наносят ощутимые разрушения инфраструктуре, в том числе энергетической.

Храпчинский подчеркнул, что "Орешник" является скорее инструментом психологического давления, чем действенным оружием. По его оценке, любая современная система противоракетной обороны, способная работать вне атмосферы, может перехватить такую цель. Громкие заявления о сверхвысокой скорости ракеты не соответствуют реальности, поскольку максимальные показатели достигаются только на завершающем этапе полета при вхождении в атмосферу, и точность поражения остается низкой.

Эксперт также обратил внимание, что Орешник фактически создан из устаревших компонентов межконтинентальных баллистических ракет, оставшихся в России еще со времен холодной войны. Его появление больше свидетельствует о попытке запугать международное сообщество, чем о технологическом прорыве.

На фоне этого Храпчинский отметил, что значительно эффективнее для ведения войны массовое применение беспилотников. За ресурсы, эквивалентные одному пуску "Орешника", можно приготовить масштабные удары FPV-дронами, способные серьезно поразить стратегические военные объекты противника.

Как уже писали "Комментарии", королевство Норвегия оперативно предоставило Украине финансовую помощь в размере 400 миллионов долларов США, направленную на поддержку энергетического сектора и государственного бюджета. Об этом во время совместной пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде вместе с украинским коллегой Андреем Сибигой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости