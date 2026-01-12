Это оружие устрашения уже не сработает: названа серьезная проблема "Орешника"

Российская ракета под названием "Орешник" не имеет реальной боевой эффективности без применения ядерного заряда. Такую оценку в эфире Radio NV озвучил офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

Фото: из открытых источников

По его словам, концепция этой ракеты предполагает межконтинентальное применение: запуск на большое расстояние с последующим разделением в космическом пространстве на десятки боевых блоков, которые могут поражать цели на значительной территории. В то же время использование такого вооружения против отдельных украинских городов является экономически и военно необоснованным. Стоимость одного пуска оценивается примерно в 50 миллионов долларов, тогда как массированные атаки дронами обходятся в разы дешевле, но наносят ощутимые разрушения инфраструктуре, в том числе энергетической.

Храпчинский подчеркнул, что "Орешник" является скорее инструментом психологического давления, чем действенным оружием. По его оценке, любая современная система противоракетной обороны, способная работать вне атмосферы, может перехватить такую цель. Громкие заявления о сверхвысокой скорости ракеты не соответствуют реальности, поскольку максимальные показатели достигаются только на завершающем этапе полета при вхождении в атмосферу, и точность поражения остается низкой.

Эксперт также обратил внимание, что Орешник фактически создан из устаревших компонентов межконтинентальных баллистических ракет, оставшихся в России еще со времен холодной войны. Его появление больше свидетельствует о попытке запугать международное сообщество, чем о технологическом прорыве.

На фоне этого Храпчинский отметил, что значительно эффективнее для ведения войны массовое применение беспилотников. За ресурсы, эквивалентные одному пуску "Орешника", можно приготовить масштабные удары FPV-дронами, способные серьезно поразить стратегические военные объекты противника.

