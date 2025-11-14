Ця зброя стає величезною проблемою для ЗСУ: яку хитрість вигадали росіяни на війні

Російські окупаційні війська почали все активніше використовувати дрони великої дальності, захищені від перешкод, які керуються за допомогою оптоволокна. Ворог застосовує їх, щоб загрожувати логістиці України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише видання Business Insider.

Дрони на оптоволокні. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ наводить заяву першого віце-прем'єр-міністра України та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який розповів, що зараз Росія використовує дрони на оптоволокні, дальність яких становить 50 км. І цей показник вищий за відстань, яку можуть долати на полі бою більшість відомих БПЛА на оптоволокні.

За словами Федорова, ця розробка "дійсно впливає на нашу логістику". Міністр наголосив, що Україна працює над технологією для протидії таким дронам та тестує ці концепції з кількома бригадами.

У публікації говориться, що зазвичай дрони на оптоволокні мають невелику дальність польоту – від 15 до 25 км, а саме оптоволокно може плутатися. При цьому як в Україні, так і Росії прагнуть збільшити дальність цих БПЛА.

В американському Інституті вивчення війни минулого місяця писали, що в РФ представили волоконно-оптичні дрони FPV із дальністю дії 50 кілометрів. Проте деталі були підтверджені.

Глава Мінцифри Федоров розповів, що вперше почув про такий дрон кілька тижнів тому. Поодинокі випадки його застосування фіксувалися переважно на сході України.

Досить великою є котушка волоконно-оптичного кабелю, яку несе дрон. І це уповільнює безпілотник.

Експерти з дронів кажуть, що поява дронів на оптоволокні дальністю понад 40 км можлива, але є й труднощі. Справа не тільки в ризику заплутування кабелю, а й у тому, що вага котушки може змусити розробників зменшити розмір боєголовки. Великі рами підтримки ваги можуть призвести до зменшення маневреності БПЛА.

