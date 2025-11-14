Это оружие становится огромной проблемой для ВСУ: какую хитрость придумали россияне на войне

Российские оккупационные войска начали все активнее использовать дроны большой дальности, защищенные от помех, которые управляются с помощью оптоволокна. Враг применяет их, чтобы угрожать логистике Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Business Insider.

Дроны на оптоволокне. Фото: из открытых источников

СМИ приводит заявление первого вице-премьер-министра Украины и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который рассказал, что сейчас Россия использует дроны на оптоволокне, дальность которых составляет 50 км. И этот показатель выше расстояния, которое могут преодолевать на поле боя большинство известных БПЛА на оптоволокне.

По словам Федорова, эта разработка "действительно влияет на нашу логистику". Министр акцентировал, что Украина работает над технологией для противодействия таким дронам и тестирует эти концепции с несколькими бригадами.

В публикации говорится, что обычно дроны на оптоволокне имеют небольшую дальность полета – от 15 до 25 км, а само оптоволокно может путаться. При этом как в Украине, так и в России стремятся увеличить дальность этих БПЛА.

В американском Институте изучения войны в прошлом месяце писали, что в РФ представили волоконно-оптические дроны FPV с дальностью действия 50 километров. Однако детали не были подтверждены.

Глава Минцифры Федоров рассказал, что впервые услышал о таком дроне несколько недель назад. Единичные случаи его применения фиксировались преимущественно на востоке Украины.

Достаточно большой является и катушка волоконно-оптического кабеля, которую несет дрон. И это замедляет беспилотник.

Эксперты по дронам говорят, что появление дронов на оптоволокне дальностью более 40 км возможно, но есть и трудности. Дело не только в риске запутывания кабеля, но и в том, что вес катушки может заставить разработчиков уменьшить размер боеголовки. Большие рамы для поддержания веса могут привести к уменьшению маневренности БПЛА.

