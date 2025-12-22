Ця заява Путіна стала його поразкою: озвучено несподіваний ультиматум Україні

Під час так званої "прямої лінії", присвяченої підбиттю підсумків 2025 року, кремлівський правитель Володимир Путін знову торкнувся теми війни проти України. Втім жодних нових сигналів він не озвучив. Навпаки, його риторика лише підтвердила: перспектива мирних переговорів, на які розраховує Дональд Трамп, фактично заблокована самим Кремлем, зазначив політолог Володимир Фесенко. За його словами, простору для компромісу в територіальному питанні немає. Росія ще у 2014 році незаконно анексувала Крим, а у 2022-му внесла до своєї конституції одразу чотири українські області, що свідчить про довгострокові імперські плани.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт підкреслив, що українська сторона має постійно пояснювати партнерам у США, що теза про завершення війни після виходу ЗСУ з Донбасу не відповідає реальності. За словами Фесенка, було очевидно, що Путін не обмежиться лише Донбасом, і під час "прямої лінії" він фактично визнав це публічно.

Російський лідер заявляє про готовність до переговорів, але лише на власних умовах. Йдеться про вимогу повного контролю над Донецькою областю — або шляхом одностороннього виведення українських військ, або через продовження війни. Окрім того, Путін не приховує намірів домагатися передачі й частин Запорізької та Херсонської областей.

Фесенко зазначає, що такий сценарій був передбачуваним: після Донбасу Кремль неминуче висуватиме нові територіальні вимоги. Тепер це пролунало відкрито, і цим варто скористатися.

"Коли американці, зокрема Віткофф, казатиме нам, щоб ми погодились на виведення військ з Донбасу й тоді війна закінчиться, треба посилатися на заяву Путіна. А той каже інакше", – наголосив політолог.

На його думку, слова очільника Кремля можуть стати вагомим аргументом для України у діалозі зі США. Адже твердження про швидке завершення бойових дій після поступок з боку Києва спростовує сам Путін.

"Позиція Росії не змінилася. Не треба виокремлювати цю його "пряму лінію", як щось незвичайне. Оцінювати його заяви потрібно контекстно… Росія не збирається припиняти війну", – підсумував Фесенко.

"Коментарі" вже писали, що якщо очільник Кремля Володимир Путін відмовиться погодитися з вимогами Заходу щодо збереження територіальної цілісності України та надання їй реальних гарантій безпеки, міжнародні партнери мають перейти до наджорсткого формату тиску на Росію.