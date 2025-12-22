Это заявление Путина стало его поражением: озвучен неожиданный ультиматум Украины

Во время так называемой "прямой линии", посвященной подведению итогов 2025 года, кремлевский правитель Владимир Путин снова затронул тему войны против Украины. Впрочем, никаких новых сигналов он не озвучил. Напротив, его риторика лишь подтвердила: перспектива мирных переговоров, на которые рассчитывает Дональд Трамп, фактически блокирована самим Кремлем, отметил политолог Владимир Фесенко. По его словам, простора для компромисса в территориальном вопросе нет. Россия еще в 2014 году незаконно аннексировала Крым, а в 2022-м внесла в свою конституцию сразу четыре украинских области, что свидетельствует о долгосрочных имперских планах.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что украинская сторона должна постоянно объяснять партнерам в США, что тезис о завершении войны после выхода ВСУ из Донбасса не соответствует реальности. По словам Фесенко, было очевидно, что Путин не ограничится только Донбассом, и во время прямой линии он фактически признал это публично.

Российский лидер заявляет о готовности к переговорам, но только на собственных условиях. Речь идет о требовании полного контроля над Донецкой областью либо путем одностороннего вывода украинских войск, либо из-за продолжения войны. Кроме того, Путин не скрывает намерений добиваться передачи и части Запорожской и Херсонской областей.

Фесенко отмечает, что такой сценарий был предсказуемым: после Донбасса Кремль неизбежно будет выдвигать новые территориальные требования. Теперь это прозвучало открыто, и этим следует воспользоваться.

"Когда американцы, в частности Виткофф, будут говорить нам, чтобы мы согласились на вывод войск из Донбасса и тогда война закончится, нужно ссылаться на заявление Путина. А тот говорит иначе", — подчеркнул политолог.

По его мнению, слова главы Кремля могут стать весомым аргументом для Украины в диалоге с США. Ведь утверждение о скором завершении боевых действий после уступок со стороны Киева опровергает сам Путин.

"Позиция России не изменилась. Не надо выделять эту его "прямую линию" как нечто необычное. Оценивать его заявления нужно контекстно… Россия не собирается прекращать войну", – подытожил Фесенко.

"Комментарии" уже писали , что если глава Кремля Владимир Путин откажется согласиться с требованиями Запада по сохранению территориальной целостности Украины и предоставлению ей реальных гарантий безопасности, международные партнеры должны перейти к сверхжесткому формату давления на Россию.