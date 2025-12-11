Ця заява Києва спричинила паніку у Путіна: на Заході шокували несподіваним страхом Кремля

Росія знову намагається поставити під сумнів легітимність будь-якої української влади, яка не перебуває під її впливом. Така риторика Кремля посилилася після заяви президента Володимира Зеленського про готовність організувати національні вибори ще до завершення повномасштабної війни, йдеться у новому аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: УНІАН

Нещодавно Зеленський заявив, що за умови підтримки міжнародних партнерів Україна здатна провести голосування вже впродовж найближчих 60–90 днів. Він також звернувся до США та країн Європи із проханням допомогти гарантувати безпеку виборчого процесу. Крім того, глава держави доручив парламенту підготувати зміни до законодавства, яке забороняє вибори під час воєнного стану, посилаючись на вимоги Конституції.

Як підкреслюють аналітики ISW, реакція Москви на таку ініціативу виявилася різко негативною, хоча ще раніше Кремль висував проведення виборів як нібито необхідну умову для будь-яких переговорів щодо миру чи перемир’я.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається коментувати “готовність” Зеленського та просто спостерігатиме, як розвиватимуться події. Він підкреслив, що Путін давно висловлював думку про "потребу" виборів в Україні.

Тим часом спікер МЗС РФ Марія Захарова звинуватила українського президента в "цинізмі", заявивши, що звернення по міжнародну підтримку нібито свідчить про втрату суверенітету. Посол Родіон Мірошник, своєю чергою, назвав намір провести вибори "маніпуляцією" та заявив, що Росія виступатиме проти будь-яких західних ініціатив щодо безпеки голосування.

На думку ISW, така позиція цілком узгоджується з недавніми заявами Путіна, який дав зрозуміти, що Росія готова укладати угоди лише з проросійським керівництвом України. Аналітики підкреслюють, що реакція Кремля вкотре демонструє небажання Москви вести реальні мирні переговори – якщо вони не означатимуть капітуляцію Києва.

Як вже писали "Коментарі", європейські держави й надалі декларують непохитну підтримку України, однак, як зазначає The New York Times, вони не мають продуманої власної стратегії щодо завершення війни без посилення економічного тиску на Росію з боку Сполучених Штатів. Це створює серйозну проблему, оскільки позиція президента США Дональда Трампа щодо війни залишається нестабільною й може змінюватися залежно від політичних обставин.