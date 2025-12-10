Підтримка України Європою виявилася цинічною фікцією: названо вкрай тривожну тенденцію

Європейські держави й надалі декларують непохитну підтримку України, однак, як зазначає The New York Times, вони не мають продуманої власної стратегії щодо завершення війни без посилення економічного тиску на Росію з боку Сполучених Штатів. Це створює серйозну проблему, оскільки позиція президента США Дональда Трампа щодо війни залишається нестабільною й може змінюватися залежно від політичних обставин.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, європейські дипломати наголошують на тому, що ключовим фактором у будь-яких майбутніх домовленостях є надійність гарантій безпеки, які Україна могла б отримати в результаті мирного врегулювання. На їхню думку, потужні гарантії могли б стати тим аргументом, який переконає Київ розглянути можливість територіальних компромісів із Росією.

Разом з тим посадовці ЄС підкреслюють, що Вашингтон досі не готовий надавати чіткі зобов’язання щодо оборони України або підтримки європейських військових можливостей. Водночас російський лідер Володимир Путін категорично виступає проти присутності контингенту НАТО в Україні навіть після можливого завершення активної фази війни, що практично блокує багато європейських сценаріїв.

Європейські уряди також розглядають ідею спільної зустрічі представників України, ЄС та США, яка мала б на меті вироблення узгодженої мирної пропозиції. Її, за задумом, можна було б представити Москві як єдину позицію Заходу. Український президент Володимир Зеленський навіть заявляв, що Київ може передати Вашингтону власний мирний план уже 10 грудня.

Тим часом у НАТО з тривогою стежать за поступовим виведенням американського військового контингенту з Європи. Хоча на континенті досі залишається приблизно 79 тисяч військовослужбовців США, експерти визнають: європейські країни не здатні швидко компенсувати критично важливі можливості американської армії — супутникову розвідку, системи протиповітряної оборони, озброєння дальньої дії та сучасні системи управління.

Як вже писали "Коментарі", у Варшаві тривають узгодження деталей майбутньої зустрічі президентів України та Польщі – Володимира Зеленського та Кароля Навроцького. Про це повідомив Марцін Пщидач, голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі, передає Rmf24. Посадовець наголосив, що зустріч, якщо вона відбудеться найближчим часом, пройде саме у польській столиці.