Поддержка Украины Европой оказалась циничной фикцией: названа крайне тревожная тенденция

Европейские государства продолжают декларировать непоколебимую поддержку Украины, однако, как отмечает The New York Times, у них нет продуманной собственной стратегии по завершению войны без усиления экономического давления на Россию со стороны Соединенных Штатов. Это создает серьезную проблему, поскольку позиция президента США Дональда Трампа по отношению к войне остается нестабильной и может меняться в зависимости от политических обстоятельств.

По информации издания, европейские дипломаты подчеркивают, что ключевым фактором в любых будущих договоренностях является надежность гарантий безопасности, которые Украина могла бы получить в результате мирного урегулирования. По их мнению, мощные гарантии могли стать тем аргументом, который убедит Киев рассмотреть возможность территориальных компромиссов с Россией.

Вместе с тем, чиновники ЕС подчеркивают, что Вашингтон до сих пор не готов предоставлять четкие обязательства по обороне Украины или поддержке европейских военных возможностей. В то же время, российский лидер Владимир Путин категорически выступает против присутствия контингента НАТО в Украине даже после возможного завершения активной фазы войны, практически блокирующей многие европейские сценарии.

Европейские правительства также рассматривают идею совместной встречи представителей Украины, ЕС и США, которая имела бы целью выработку согласованного мирного предложения. Ее, по плану, можно было бы представить Москве как единую позицию Запада. Украинский президент Владимир Зеленский даже заявлял, что Киев может передать Вашингтону свой мирный план уже 10 декабря.

Между тем, в НАТО с тревогой следят за постепенным выводом американского военного контингента из Европы. Хотя на континенте до сих пор остается около 79 тысяч военнослужащих США, эксперты признают: европейские страны не способны быстро компенсировать критически важные возможности американской армии — спутниковую разведку, системы противовоздушной обороны, вооружение дальнего действия и современные системы управления.

Как уже писали "Комментарии", в Варшаве продолжаются согласования деталей предстоящей встречи президентов Украины и Польши – Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого. Об этом сообщил Марцин Пщидач, глава Бюро международной политики при президенте Польши, передает Rmf24. Чиновник подчеркнул, что встреча, если она состоится в ближайшее время, пройдет именно в польской столице.