Это заявление Киева повлекло за собой панику у Путина: на Западе шокировали неожиданным страхом Кремля

Россия снова пытается подвергнуть сомнению легитимность любой украинской власти, которая не находится под ее влиянием. Такая риторика Кремля усилилась после заявления президента Владимира Зеленского о готовности организовать национальные выборы еще до завершения полномасштабной войны, говорится в новом аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Недавно Зеленский заявил, что при поддержке международных партнеров Украина способна провести голосование уже в ближайшие 60–90 дней. Он также обратился к США и странам Европы с просьбой помочь обеспечить безопасность избирательного процесса. Кроме того, глава государства поручил парламенту подготовить изменения к законодательству, запрещающему выборы во время военного положения, ссылаясь на требования Конституции.

Как подчеркивают аналитики ISW, реакция Москвы на такую инициативу оказалась резко отрицательной, хотя еще раньше Кремль выдвигал проведение выборов как якобы необходимое условие для любых переговоров по миру или перемирию.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается комментировать "готовность" Зеленского и будет просто наблюдать, как будут развиваться события. Он подчеркнул, что Путин давно высказывал мнение о "потребности" выборов в Украине.

Тем временем спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила украинского президента в "цинизме", заявив, что обращение за международной поддержкой якобы свидетельствует о потере суверенитета. Посол Родион Мельник, в свою очередь, назвал намерение провести выборы "манипуляцией" и заявил, что Россия будет выступать против любых западных инициатив по безопасности голосования.

По мнению ISW, такая позиция полностью согласуется с недавними заявлениями Путина, давшего понять, что Россия готова заключать соглашения только с пророссийским руководством Украины. Аналитики подчеркивают, что реакция Кремля еще раз демонстрирует нежелание Москвы вести реальные мирные переговоры – если они не будут означать капитуляцию Киева.

Как уже писали "Комментарии", европейские государства продолжают декларировать непоколебимую поддержку Украины, однако, как отмечает The New York Times, у них нет продуманной собственной стратегии по завершению войны без усиления экономического давления на Россию со стороны Соединенных Штатов. Это создает серьезную проблему, поскольку позиция президента США Дональда Трампа по отношению к войне остается нестабильной и может меняться в зависимости от политических обстоятельств.