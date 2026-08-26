Ця осінь стане справжнім пеклом для Путіна: озвучено гучну заяву про кардинальний удар ЗСУ

Україна може накопичувати далекобійні засоби для посилення ударів по російських стратегічних об'єктах восени. Особливо болючим для РФ може стати подальше виведення з ладу нафтопереробних заводів, адже дефіцит пального здатен безпосередньо вдарити по російській армії та логістиці. Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній.

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Коментуючи припущення про накопичення Україною ракет "Рута", а також виробництво "Фламінго", "Сапсанів", "Нептунів" та інших далекобійних засобів, Загородній зазначив, що у самій Росії вже звертають увагу на можливу підготовку Києвом масштабніших операцій.

"Щось у них якесь погане передчуття на цю осінь стає, що щось таке веселе готується", — заявив політтехнолог.

За його словами, Україна вже системно атакує об'єкти в окупованому Криму, на чорноморському узбережжі та інші важливі для Росії цілі. Окремим напрямком він назвав розвиток українських безпілотних систем, які пройшли випробування реальними бойовими діями.

Проте одним із найважливіших завдань Загородній вважає продовження ударів по російській нафтопереробній галузі. Зупинка НПЗ поступово створює для РФ дедалі серйозніші проблеми з пальним.

Особливе значення має дизельне пальне, оскільки саме на ньому працює значна частина російської військової та транспортної техніки.

"Головне — дизель. І військова техніка, і вантажівки, і локомотиви, і багато чого іншого", — пояснив Загородній.

За його словами, Росія традиційно виробляла дизельного пального значно більше, ніж споживала всередині країни. Тому для створення справді критичного дефіциту необхідно системно скорочувати саме ці виробничі потужності.

"Головне завдання для України — це дизель зараз вибивати", — підсумував політтехнолог.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що на тлі суперечливих заяв Кремля навколо завершення війни дипломатична активність між США та Росією помітно посилилася. Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви разом з іншими дипломатичними контактами може свідчити про спробу Вашингтона повернути переговори з РФ у практичну площину. Про це заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.