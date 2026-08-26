Эта осень станет настоящим адом для Путина: озвучено громкое заявление о кардинальном ударе ВСУ

Украина может накапливать дальнобойные средства для усиления ударов по российским стратегическим объектам осенью. Особенно болезненным для РФ может стать дальнейшее выведение из строя нефтеперерабатывающих заводов, ведь дефицит горючего способен напрямую ударить по российской армии и логистике. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний.

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Комментируя предположение о накоплении Украиной ракет "Рута", а также производстве "Фламинго", "Сапсанов", "Нептунов" и других дальнобойных средств, Загородний отметил, что в самой России уже обращают внимание на возможную подготовку Киевом более масштабных операций.

"Что-то у них какое-то плохое предчувствие этой осенью становится, что что-то такое веселое готовится", — заявил политтехнолог.

По его словам, Украина уже системно атакует объекты в оккупированном Крыму, на черноморском побережье и другие важные для России цели. Отдельным направлением он назвал развитие украинских беспилотных систем, прошедших испытание реальными боевыми действиями.

Однако одной из важнейших задач Загородний считает продолжение ударов по российской нефтеперерабатывающей отрасли. Остановка НПЗ постепенно создает для РФ все более серьезные проблемы с горючим.

Особое значение имеет дизельное горючее, поскольку именно на нем работает значительная часть российской военной и транспортной техники.

"Главное — дизель. И военная техника, и грузовики, и локомотивы, и многое другое", — объяснил Загородний.

По его словам, Россия традиционно производила дизельного топлива гораздо больше, чем потребляла внутри страны. Поэтому для создания подлинно критического дефицита необходимо системно сокращать именно эти производственные мощности.

"Главная задача для Украины — это дизель сейчас выбивать", — подытожил политтехнолог.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что на фоне противоречивых заявлений Кремля вокруг завершения войны дипломатическая активность между США и Россией заметно усилилась. Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву вместе с другими дипломатическими контактами может свидетельствовать о попытке Вашингтона вернуть переговоры с РФ в практическую плоскость. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.