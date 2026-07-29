Ця атака РФ стане особливо страшною: монітори попередили про серйозну загрозу вже скоро

Моніторингові канали повідомили про підвищену ймовірність масштабної комбінованої атаки Росії по території України найближчими годинами. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації від Генерального штабу ЗСУ чи Повітряних сил станом на момент публікації немає.

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За інформацією, яка поширюється у профільних моніторингових спільнотах, ворог може застосувати близько 30 балістичних ракет С-400 або "Іскандер-М", до 10 гіперзвукових ракет "Циркон", приблизно 30 крилатих ракет Х-101, до 16 морських ракет "Калібр", а також близько 150 реактивних безпілотників. Автори повідомлень зазначають, що такі оцінки стосуються найближчих 14 годин.

Особливу увагу моніторингові канали рекомендують звернути жителям Києва та Київської області. Саме столицю, за їхніми оцінками, російські війська можуть розглядати як основний напрямок можливого удару.

Крім Київщини, до переліку регіонів із підвищеним рівнем потенційної загрози віднесено Житомирську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську, Полтавську, Вінницьку та Черкаську області.

За даними моніторингових ресурсів, серед імовірних цілей російських військ можуть бути об'єкти військово-промислового комплексу, аеродромна інфраструктура, залізничні вузли, паливні бази, логістичні центри та поштова інфраструктура. Також у повідомленнях згадуються державні установи, складські приміщення, навчальні заклади, великі торговельно-розважальні центри та житлова забудова.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може спробувати залучити білоруську армію до війни проти України, якщо Кремлю знадобиться швидко збільшити чисельність своїх військ. Такий сценарій можливий у разі оголошення нової хвилі мобілізації восени. Про це в коментарі УНІАН заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.