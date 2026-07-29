Эта атака РФ станет особенно страшной: мониторы предупредили о серьезной угрозе уже скоро

Мониторинговые каналы сообщили о повышенной вероятности масштабной комбинированной атаки России по территории Украины в ближайшие часы. В то же время, официального подтверждения этой информации от Генерального штаба ВСУ или Воздушных сил по состоянию на момент публикации нет.

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По информации, распространяющейся в профильных мониторинговых сообществах, враг может применить около 30 баллистических ракет С-400 или "Искандер-М", до 10 гиперзвуковых ракет "Циркон", около 30 крылатых ракет Х-101, до 16 морских ракет "Калибр", а также около 150 реактивных. Авторы сообщений отмечают, что подобные оценки касаются ближайших 14 часов.

Особое внимание мониторинговые каналы советуют обратить жителям Киева и Киевской области. Именно столицу, по их оценкам, русские войска могут рассматривать как основное направление возможного удара.

Кроме Киевщины, к перечню регионов с повышенным уровнем потенциальной угрозы отнесены Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Винницкая и Черкасская области.

По данным мониторинговых ресурсов, среди возможных целей российских войск могут быть объекты военно-промышленного комплекса, аэродромная инфраструктура, железнодорожные узлы, топливные базы, логистические центры и почтовая инфраструктура. Также в сообщениях упоминаются государственные учреждения, складские помещения, учебные заведения, крупные торгово развлекательные центры и жилая застройка.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может попытаться привлечь белорусскую армию к войне против Украины, если Кремлю понадобится быстро увеличить численность своих войск. Такой сценарий возможен при оглашении новой волны мобилизации осенью. Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.