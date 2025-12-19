Цього сценарію не уникнути: якому місту загрожує небачена небезпека у 2026 році

Наступного року бойові дії за Слов’янськ стануть неминучими. Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" заявив ветеран російсько-української війни, старший лейтенант і аналітик групи "Левіафан" Микола Мельник.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ці процеси є об’єктивними: у 2026 році розгорнеться битва за Слов’янськ, тоді як бої за Краматорськ фактично вже починаються. Ключовим залишається питання, які висновки Україна зробить із війни 2025 року та якою буде стратегія ведення бойових дій у 2026-му.

Мельник наголосив, що не варто очікувати швидкого завершення війни, адже Росія й надалі намагатиметься просуватися до Слов’янська. Це зумовлено її стратегічною та політичною метою — встановити контроль над Донбасом.

Водночас він підкреслив, що захоплення цих міст не буде легким для ворога, а результат протистояння залежатиме від низки чинників.

За його словами, і Слов’янськ, і Краматорськ мають потенціал для тривалої оборони. Однак усе залежить від того, як саме буде організований захист: якими силами, засобами та підходами. Недостатньо просто зосередити кілька бригад — потрібна системна робота, що включає будівництво фортифікацій, ефективну мобілізацію, стабільну роботу оборонно-промислового комплексу та аналіз і виправлення помилок попереднього командування.

Також Мельник зазначив, що під час наступу на Сіверськ російські війська застосовують типову для себе тактику, яку раніше використовували під Покровськом і надалі застосовуватимуть у боях за інші українські населені пункти.

