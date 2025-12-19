logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Падіння Покровська стане трагедією не лише для ЗСУ: експерт попередив про особливу небезпеку
commentss НОВИНИ Всі новини

Падіння Покровська стане трагедією не лише для ЗСУ: експерт попередив про особливу небезпеку

Загарбники намагаються втілити задум Путіна щодо повного захоплення чотирьох регіонів України

19 грудня 2025, 08:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

У разі повного захоплення Покровська військами держави-агресора Росії Збройні сили України можуть втратити один із ключових оборонних районів і важливий логістичний центр, вважає військовий аналітик, генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко.

Падіння Покровська стане трагедією не лише для ЗСУ: експерт попередив про особливу небезпеку

Фото: з відкритих джерел

Експерт звернув увагу на те, що саме з району Покровська, з південного напрямку, російські підрозділи розпочинали наступальні дії у бік Дніпропетровської області. Після цього вони здійснювали перегрупування та перекидали сили на запорізький напрямок.

"Важливий сам цей район ведення бойових дій. Вивільнені війська противник, швидше за все, перекине в район Краматорська і Слов’янська, щоб реалізувати план Путіна по захопленню чотирьох областей України. Луганська область практично повністю захоплена. У Донецькій області йдуть запеклі бої, під нашим контролем залишається близько 14% території області. Інтенсивні бої тривають у Запорізькій та Херсонській областях, але там нам допомагає річка Дніпро. Сил на все у противника поки що немає", — зазначив Романенко. 

За його оцінкою, Кремль також продовжує реалізацію стратегії зі створення так званих "санітарних (буферних) зон" уздовж українського кордону. Перші спроби такого підходу Росія зробила ще два роки тому під час наступу на Харківщині, а згодом подібні дії почалися й на Сумщині.

"На Суми росіяни планували наступати набагато раніше, але наша операція в Курській області завадила цим планам ворога. Зараз відбувається активізація військ противника на Сумщині по лінії зіткнення, а саме на правому фланзі, де росіянам вдалося захопити Яблунівку і Юнаківку, а тепер вони намагаються захопити Олексіївку", — підкреслив військовий експерт. 

Як вже писали "Коментарі", президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що європейським країнам варто безпосередньо долучатися до діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним. У коментарі для преси він зазначив, що пряме спілкування може бути корисним у нинішніх умовах, особливо для Європи та України.



Джерело: https://glavred.net/front/v-sluchae-padeniya-pokrovska-izvestno-kakie-napravleniya-mogut-stat-goryachimi-10725404.html
