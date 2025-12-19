logo

Падение Покровска станет трагедией не только для ВСУ: эксперт предупредил об особой опасности

Захватчики пытаются воплотить замысел Путина в полном захвате четырех регионов Украины

19 декабря 2025, 08:50
Клименко Елена

В случае полного захвата Покровского войсками государства-агрессора России Вооруженные силы Украины могут потерять один из ключевых оборонных районов и важный логистический центр, считает военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

Падение Покровска станет трагедией не только для ВСУ: эксперт предупредил об особой опасности

Эксперт обратил внимание, что именно из района Покровска, с южного направления, российские подразделения предпринимали наступательные действия в сторону Днепропетровской области. После этого они осуществляли перегруппировку и опрокидывали силы на запорожское направление.

"Важен сам этот район ведения боевых действий. Освобожденные войска противник, скорее всего, перебросит в район Краматорска и Славянская, чтобы реализовать план Путина по захвату четырех областей Украины. Луганская область практически полностью захвачена. В Донецкой области идут ожесточенные бои, под нашим контролем остается около 14% территории области. Интенс. но там нам помогает река Днепр. Сил на все у противника пока нет", — отметил Романенко.

По его оценке, Кремль также продолжает реализацию стратегии создания так называемых "санитарных (буферных) зон" вдоль украинской границы. Первые попытки такого подхода Россия предприняла еще два года назад во время наступления в Харьковской области, а впоследствии подобные действия начались и в Сумской области.

"На Сумы россияне планировали наступать гораздо раньше, но наша операция в Курской области помешала этим планам врага. Сейчас происходит активизация войск противника в Сумской области по линии столкновения, а именно на правом фланге, где россиянам удалось захватить Яблоновку и Юнаковку, а теперь они пытаются захватить Алексеевку", — подчеркнул военный эксперт.

Как уже писали "Комментарии", президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что европейским странам следует напрямую приобщаться к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным. В комментарии для прессы он отметил, что прямое общение может оказаться полезным в нынешних условиях, особенно для Европы и Украины.



Источник: https://glavred.net/front/v-sluchae-padeniya-pokrovska-izvestno-kakie-napravleniya-mogut-stat-goryachimi-10725404.html
