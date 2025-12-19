Этого сценария не избежать: какому городу грозит невиданная опасность в 2026 году

В следующем году боевые действия за Славянск станут неизбежными. Об этом в комментарии проекта Радио Свобода "Донбасс Реалии" заявил ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант и аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник.

Фото: из открытых источников

По его словам, эти процессы объективны: в 2026 году развернется битва за Славянск, тогда как бои за Краматорск фактически уже начинаются. Ключевым остается вопрос, какие выводы Украина сделает с войны 2025 года и какова будет стратегия ведения боевых действий в 2026-м.

Мельник подчеркнул, что не стоит ожидать скорого завершения войны, ведь Россия и дальше будет пытаться продвигаться в Славянск. Это обусловлено ее стратегической и политической целью – установить контроль над Донбассом.

В то же время, он подчеркнул, что захват этих городов не будет легким для врага, а результат противостояния будет зависеть от ряда факторов.

По его словам, и Славянск, и Краматорск обладают потенциалом для длительной обороны. Однако все зависит от того, как будет организована защита: какими силами, средствами и подходами. Недостаточно просто сосредоточить несколько бригад — нужна системная работа, включающая в себя строительство фортификаций, эффективную мобилизацию, стабильную работу оборонно-промышленного комплекса и анализ и исправление ошибок предыдущего командования.

Также Мельник отметил, что при наступлении на Северск российские войска применяют типичную для себя тактику, которую раньше использовали под Покровском и в дальнейшем будут применять в боях за другие украинские населенные пункты.

