Цього рішення чекали військові: Зеленський озвучив важливу заяву щодо бойових бригад

В Україні готують зміни до системи поповнення бойових бригад, яка вже тривалий час викликає нарікання у військових. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що розподіл особового складу між підрозділами має стати справедливішим та ефективнішим.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський розповів, що під час нещодавніх поїздок до фронтових районів він отримав численні запити від командирів та солдатів щодо нерівномірного і несправедливого розподілу військовослужбовців. Як наслідок, президент доручив начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі розробити нові підходи до поповнення бригад. Найближчим часом вони мають подати на розгляд глави держави конкретні проєкти рішень.

"Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, зараз є і доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генштабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента та дуже досвідченим військовим", — сказав президент.

Нагадаємо, що два тижні тому президент пообіцяв збільшити фінансування для бойових частин, адже нинішніх обсягів ресурсів недостатньо для покриття потреб. Планується розширити можливості військових щодо закупівлі необхідного обладнання та спорядження. Крім того, 4 листопада Зеленський заявив про збільшення фінансування корпусів для закупівлі дронів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський анонсував важливе рішення за все суспільство.

Також "Коментарі" писали, що військовий назвав три ключові цілі російських ударів по Україні.