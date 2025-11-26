Это решение ждали военные: Зеленский озвучил важное заявление по поводу боевых бригад

В Украине готовят изменения в систему пополнения боевых бригад, которая уже долгое время вызывает ропот у военных. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что распределение личного состава между подразделениями должно стать более справедливым и эффективным.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что во время недавних поездок во фронтовые районы он получил многочисленные запросы от командиров и солдат относительно неравномерного и несправедливого распределения военнослужащих. Как следствие, президент поручил начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову и заместителю руководителя Офиса президента Павлу Палисе разработать новые подходы к пополнению бригад. В ближайшее время они должны представить на рассмотрение главы государства конкретные проекты решений.

"Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде, сейчас есть и поручение Ставки все это обработать начальнику Генштаба Андрею Гнатову вместе с Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса Президента и опытным военным", — сказал президент.

Напомним, две недели назад президент пообещал увеличить финансирование для боевых частей, ведь нынешних объемов ресурсов недостаточно для покрытия потребностей. Планируется расширить возможности военных по закупке необходимого оборудования и снаряжения. Кроме того, 4 ноября Зеленский заявил об увеличении финансирования корпусов для закупки дронов.

