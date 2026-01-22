Під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія щодня виготовляє близько 500 безпілотників та десятки балістичних ракет.

«Цього недостатньо»: Президент розповів про темпи виробництва ракет у РФ та українські дрони-перехоплювачі

За словами глави держави, Україна вже впроваджує ефективні рішення для протидії загрозам, зокрема розробку дронів-перехоплювачів, проте наявних потужностей наразі не вистачає для повного покриття потреб.

"В Україні є системи захисту. Ми створили хорошу ідею з дронами-перехоплювачами і будемо їх використовувати. Ми виробляємо близько тисячі таких дронів на день, але цього недостатньо. Росія має близько 500 дронів щодня і десятки балістичних ракет", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що глава української держави Володимир Зеленський прибув у Давос для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Там він виступи ат зробив багато резонансних заяв. Крім того, володимир Зеленський анонсував, що вже завтра і післязавтра відбудеться тристороння зустріч України, РФ та США.

"Завтра [23 січня] в ОАЕ планується тристороння зустріч делегацій України, США та рф. Вона триватиме два дні.

Я сподіваюся, що Емірати про це знають. Іноді ми маємо сюрпризи від американської сторони", — пожартував президент України.

Також "Коментарі" писали, що Президент України Володимир Зеленський виступив із жорсткою промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, піддавши критиці позицію Європи щодо безпеки та реагування на російську агресію. За його словами, за рік в ЄС так і не зробили системних кроків, щоб навчитися реально захищати себе.