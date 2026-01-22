В ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия ежедневно производит около 500 беспилотников и десятки баллистических ракет.

«Этого недостаточно»: Президент рассказал о темпах производства ракет в РФ и украинских дронах-перехватчиках

По словам главы государства, Украина уже внедряет эффективные решения для противодействия угрозам, в частности, разработку дронов-перехватчиков, однако имеющихся мощностей пока не хватает для полного покрытия потребностей.

"В Украине есть системы защиты. Мы создали хорошую идею с дронами-перехватчиками и будем их использовать. Мы производим около тысячи таких дронов в день, но этого недостаточно. У России есть около 500 дронов ежедневно и десятки баллистических ракет", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский прибыл в Давос для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Там он выступил ат сделал много резонансных заявлений. Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал, что уже завтра и послезавтра состоится трехсторонняя встреча Украины, РФ и США.

"Завтра [23 января] в ОАЭ планируется трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и России. Она продлится два дня.

Я надеюсь, что Эмираты знают об этом. Иногда у нас есть сюрпризы от американской стороны", — пошутил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с жесткой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подверг критике позицию Европы по безопасности и реагированию на российскую агрессию. По его словам, через год в ЕС так и не сделали системных шагов, чтобы научиться реально защищать себя.