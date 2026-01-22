Глава української держави Володимир Зеленський прибув у Давос для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Там він виступи ат зробив багато резонансних заяв. Крім того, володимир Зеленський анонсував, що вже завтра і післязавтра відбудеться тристороння зустріч України, РФ та США.

Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та РФ

"Завтра [23 січня] в ОАЕ планується тристороння зустріч делегацій України, США та рф. Вона триватиме два дні. Я сподіваюся, що Емірати про це знають. Іноді ми маємо сюрпризи від американської сторони", — пожартував президент України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський виступив із жорсткою промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, піддавши критиці позицію Європи щодо безпеки та реагування на російську агресію. За його словами, за рік в ЄС так і не зробили системних кроків, щоб навчитися реально захищати себе.

Володимир Зеленський почав виступ на форумі в Давосі згадавши свою тогорічну промову та вказав, що за цей час в Європі не відбулося змін.

"Ще минулого року тут, у Давосі, я завершив промову словами: "Європа повинна знати, як захищатися". Пройшов рік — і нічого не змінилося", — заявив Зеленський.

Одним із ключових прикладів бездіяльності президент назвав російський "тіньовий флот", який безперешкодно транспортує нафту вздовж берегів Європи. Як пояснив Зеленський, ці ресурси прямо фінансують війну проти України.