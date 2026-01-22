logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та РФ

Президент України наголосив, що вже у наступні дні відбудуться тристоронні перемовини

22 січня 2026, 17:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава української держави Володимир Зеленський прибув у Давос для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Там він виступи ат зробив багато резонансних заяв. Крім того, володимир Зеленський анонсував, що вже завтра і післязавтра відбудеться тристороння зустріч України, РФ та США.

Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та РФ

Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та РФ

"Завтра [23 січня] в ОАЕ планується тристороння зустріч делегацій України, США та рф. Вона триватиме два дні.

Я сподіваюся, що Емірати про це знають. Іноді ми маємо сюрпризи від американської сторони", — пожартував президент України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський виступив із жорсткою промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, піддавши критиці позицію Європи щодо безпеки та реагування на російську агресію. За його словами, за рік в ЄС так і не зробили системних кроків, щоб навчитися реально захищати себе.

Володимир Зеленський почав виступ на форумі в Давосі згадавши свою тогорічну промову та вказав, що за цей час в Європі не відбулося змін.

"Ще минулого року тут, у Давосі, я завершив промову словами: "Європа повинна знати, як захищатися". Пройшов рік — і нічого не змінилося", — заявив Зеленський.                                                       

Одним із ключових прикладів бездіяльності президент назвав російський "тіньовий флот", який безперешкодно транспортує нафту вздовж берегів Європи. Як пояснив Зеленський, ці ресурси прямо фінансують війну проти України.                                                                                                                                   



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини