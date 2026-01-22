Глава украинского государства Владимир Зеленский прибыл в Давос для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Там он выступил ат сделал много резонансных заявлений. Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал, что уже завтра и послезавтра состоится трехсторонняя встреча Украины, РФ и США.

Президент анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и РФ

"Завтра [23 января] в ОАЭ планируется трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и России. Она продлится два дня. Я надеюсь, что Эмираты знают об этом. Иногда у нас есть сюрпризы от американской стороны", — пошутил президент Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил с жесткой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подверг критике позицию Европы по безопасности и реагированию на российскую агрессию. По его словам, через год в ЕС так и не сделали системных шагов, чтобы научиться реально защищать себя.

Владимир Зеленский начал выступление на форуме в Давосе, вспомнив свою речь в то время и указал, что за это время в Европе не произошло изменений.

"Еще в прошлом году здесь, в Давосе, я завершил речь словами: "Европа должна знать, как защищаться". Прошел год — и ничего не изменилось", — заявил Зеленский.

Одним из ключевых примеров бездействия президент назвал российский "теневой флот", беспрепятственно транспортирующий нефть вдоль берегов Европы. Как пояснил Зеленский, эти ресурсы напрямую финансируют войну против Украины.