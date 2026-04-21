Цього не уникнути: озвучено кардинальну заяву про закінчення війни в Україні

Науковий підхід до явищ, які здаються тривалими та безперервними, дозволяє інакше подивитися і на війну в Україні. З точки зору фізики будь-які процеси у Всесвіті мають обмежений характер: вони починаються, розвиваються і зрештою завершуються. Саме тому і збройне протистояння не може тривати нескінченно — воно підпорядковується загальним законам динаміки складних систем.

Доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Висоцький у коментарі зазначив, що війна належить до нерівноважних процесів. Такі процеси за своєю природою не здатні існувати вічно, адже вони постійно змінюються під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. У певний момент система неминуче переходить у новий стан або завершує цикл розвитку.

Вчений також звернув увагу на те, що уявлення про "безкінечність" війни часто формується емоційно. Людині може здаватися, що події тривають надто довго і не мають кінця, однак це радше психологічне сприйняття часу, ніж об’єктивна характеристика процесу.

Окремо він підкреслив, що навіть масштабні космічні явища не є вічними. Всесвіт, попри свою велич і складність, також не розглядається як щось незмінне або безконечне — він має власну еволюцію і потенційні сценарії завершення.

Загальний висновок науковця полягає в тому, що у природі не існує абсолютно стабільних або вічних процесів. Це стосується як глобальних фізичних систем, так і суспільно-політичних явищ. Відповідно, будь-які події, навіть найскладніші й найдовші, рано чи пізно змінюються або завершуються.

