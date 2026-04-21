Этого не избежать: озвучено кардинальное заявление об окончании войны в Украине

Научный подход к явлениям, которые кажутся длительными и непрерывными, позволяет иначе посмотреть и на войну в Украине. С точки зрения физики любые процессы во Вселенной носят ограниченный характер: они начинаются, развиваются и в конце концов завершаются. Именно поэтому и вооруженное противостояние не может продолжаться до бесконечности — оно подчиняется общим законам динамики сложных систем.

Доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаил Высоцкий в комментарии отметил, что война относится к неравновесным процессам. Подобные процессы по своей природе не способны существовать вечно, ведь они постоянно изменяются под влиянием внешних и внутренних факторов. В какой-то момент система неизбежно переходит в новое состояние или завершает цикл развития.

Ученый также обратил внимание, что представление о "бесконечности" войны часто формируется эмоционально. Человеку может казаться, что события продолжаются слишком долго и не имеют конца, однако это скорее психологическое восприятие времени, чем объективная характеристика процесса.

Отдельно он подчеркнул, что даже масштабные космические явления не вечны. Вселенная, несмотря на свое величие и сложность, также не рассматривается как нечто неизменное или бесконечное — у нее есть собственная эволюция и потенциальные сценарии завершения.

Общий вывод ученого состоит в том, что в природе нет абсолютно стабильных или вечных процессов. Это относится как к глобальным физическим системам, так и к общественно-политическим явлениям. Соответственно, любые события, даже самые сложные и длинные, рано или поздно изменяются или завершаются.

