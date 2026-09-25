Цього не розуміють навіть в Раді: чому немає протидії реактивним дронам

Російські війська значно посилили повітряні атаки. Невеликі групи реактивних дронів, які ворог запускає майже постійно, не тільки паралізують Київ, а й несуть велику загрозу для населення. Чому не збивають дрони — не розуміють навіть нардепи.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що декілька днів ходить з однією думкою і питанням, на яке не знаходить відповіді.

“І цей пошук мене вводить у стан не те що песимістичний, але дуже негативний. Питання просте: чому ми не можемо збивати ці реактивні дрони? Чому? Розумієте, чотири роки війни, гарячої фази війни. До того немовби ми готувалися: віра, нація, армія, ЗСУ — там своя підготовка була. Я розумію так, що вся ця підготовка була в гаслах: на папері, у якихось звітах”, — зазначив політик.

До того ж, народний депутат наголосив, що до цього часу немає розуміння, чи має Україна ракети. Однак, зазначив, це окрема розмова.

Народний депутат зауважив, що невже реактивний дрон — це така надскладна конструкція, що за цей час не можна відповідно якусь протидію зробити. Особливо, наголосив, враховуючи колосальний внутрішній інтелектуальний потенціал, який в Україні накопичувався, виробничий, технологічний, і враховуючи шалену фінансову та технологічну підтримку з боку наших союзників.

“Ми на сьогодні, м'яко кажучи, не виграємо у цієї авторитарної країни зі своєю організацією суспільного життя, політичного, урядового, управлінського, органів місцевого самоврядування”, — підсумував нардеп.

Нагадаємо: портал “Коментарі" писав, куди РФ планує бити ракетами та дронами.



