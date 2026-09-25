Цього не розуміють навіть в Раді: чому немає протидії реактивним дронам

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Кречмаровская Наталия
Російські війська значно посилили повітряні атаки. Невеликі групи реактивних дронів, які ворог запускає майже постійно, не тільки паралізують Київ, а й несуть велику загрозу для населення. Чому не збивають дрони — не розуміють навіть нардепи.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що декілька днів ходить з однією думкою і питанням, на яке не знаходить відповіді.
До того ж, народний депутат наголосив, що до цього часу немає розуміння, чи має Україна ракети. Однак, зазначив, це окрема розмова.
Народний депутат зауважив, що невже реактивний дрон — це така надскладна конструкція, що за цей час не можна відповідно якусь протидію зробити. Особливо, наголосив, враховуючи колосальний внутрішній інтелектуальний потенціал, який в Україні накопичувався, виробничий, технологічний, і враховуючи шалену фінансову та технологічну підтримку з боку наших союзників.
Нагадаємо: портал “Коментарі" писав, куди РФ планує бити ракетами та дронами.