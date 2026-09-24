Це буде болісно для України”: куди Путін битиме дронами та ракетами

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Кречмаровская Наталия
Росія знову змінила тактику обстрілів — уже обирають нові об’єкти, щоб завдати масштабної шкоди.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан пояснив, що зараз ворог отримав достатньо кількість дронів і намагатиметься не просто зруйнувати інфраструктуру, а в загальному вигляді економіки різного рівня, починаючи з логістики, зв'язку, енергетики, тепла.
За його словами, ворог розуміє, що бити по АЗС, приміром, немає сенсу, бо постачання не централізоване.
Світан зазначив, що влада на місцях добре відпрацювала по децентралізації водо- та теплопостачання. Однак зараз потрібно терміново проаналізувати такі централізовані вузли управління та терміново їх децентралізувати.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чому Путін змінив тактику обстрілів та яку мету переслідує.
https://www.youtube.com/watch?v=1dNjSKYnEz8