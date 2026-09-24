Це буде болісно для України”: куди Путін битиме дронами та ракетами

Росія знову змінила тактику обстрілів — уже обирають нові об’єкти, щоб завдати масштабної шкоди.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан пояснив, що зараз ворог отримав достатньо кількість дронів і намагатиметься не просто зруйнувати інфраструктуру, а в загальному вигляді економіки різного рівня, починаючи з логістики, зв'язку, енергетики, тепла.

“Зараз вони намагатимуться бити по таких центрах, на яких зав'язане управління державою, економікою різного рівня, тобто система зв'язку тощо. Це видно вже за їхніми діями. Загальне завдання, зрозуміло, геноцидне, для того, щоб тиснути на громадянське населення різними засобами”, — пояснив Світан.

За його словами, ворог розуміє, що бити по АЗС, приміром, немає сенсу, бо постачання не централізоване.

“Зараз росіяни намагаються знайти ось такі реперні точки, куди б можна було умовно натиснути, щоб вивести з ладу щось централізоване”, — пояснив експерт.

Світан зазначив, що влада на місцях добре відпрацювала по децентралізації водо- та теплопостачання. Однак зараз потрібно терміново проаналізувати такі централізовані вузли управління та терміново їх децентралізувати.

"Зберігати у хмарах і намагатися потім відновити, так, можна, питань немає, але це дає можливість противнику відпрацювати по якомусь центральному апарату для того, щоб покласти систему держуправління. Це дуже важливо, це дуже болісно буде для України. Ось вони зараз намагаються знайти ці центри", — підсумував Світан.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чому Путін змінив тактику обстрілів та яку мету переслідує.

https://www.youtube.com/watch?v=1dNjSKYnEz8



