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Путін різко змінив тактику ударів: до чого Росія готує Україну

Штучний інтелект проаналізував останні атаки на Київ та пояснив, як змінилася тактика Росії і якої мети прагне Кремль

24 вересня 2026, 14:52
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Кречмаровская Наталия

Останні удари по Києву можуть свідчити про зміну підходу Росії до повітряних атак. 23 вересня столиця пережила тривалу денну атаку реактивними дронами, а в ніч на 24 вересня після масованої хвилі з понад 280 безпілотників Росія застосувала балістику та “Циркони”. Штучний інтелект пояснив, що стоїть за цією тактикою та якої мети хоче досягти лідер РФ Володимир Путін.

Путін різко змінив тактику ударів: до чого Росія готує Україну

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що Росія останніми днями змінила саму логіку ударів. Спочатку застосовуються великі маси дешевших дронів, потім — швидкісні цілі, а після цього балістичні ракети. Така схема, на думку чат-бота, може бути спрямована на перевірку української ППО на різних рівнях.

Окремо ChatGPT звертає увагу на повторні удари по об'єктах, які вже ставали цілями. Головну мету він бачить не в знищенні одного конкретного об'єкта, а в поступовому виснаженні України — ППО, енергетики, транспорту, економіки та нервової системи міст.

Особливе значення, за цією версією, має Київ. Удари по столиці мають і психологічний ефект: Росія демонструє, що навіть найбільше місто країни не може розраховувати на тривалу паузу. У підсумку повітряна війна перетворюється на постійний тиск із накопичувальним ефектом.

Чат-бот Grok також говорить про нову систему ударів. За його оцінкою, якщо раніше росіяни били рідше, але потужніше, то тепер атаки стають майже щоденними: використовуються сотні швидких дронів, а вночі додається балістика.

При цьому, на думку Grok, цілями стають не лише енергетичні об'єкти. Серед названих ним напрямків — АЗС, дата-центри, вокзали, ринки та житлові будинки. Така тактика, вважає чат-бот, має виснажувати ППО: дешеві дрони змушують витрачати дорогі засоби перехоплення, після чого балістика може атакувати те, що залишилося.

Головну мету Grok пов'язує з психологічним тиском. Йдеться про спробу створити відчуття безвиході перед зимою та підштовхнути українську владу до поступок на переговорах.

Чат-бот DeepSeek бачить в атаках 23 та 24 вересня частину переходу від окремих нічних масованих ударів до цілодобового тиску. За його версією, удари розтягуються в часі, поєднуються дрони та ракети, а основне завдання — виснаження ППО і пошук слабких місць в обороні.

Окремо чат-бот виділяє масове використання реактивних "Герань-4" та "Герань-5". DeepSeek стверджує, що їхня швидкість ускладнює перехоплення, а різке збільшення кількості таких дронів змінює характер повітряної війни.

Мету DeepSeek бачить ширше — у спробі паралізувати нормальне життя великих міст. Постійні тривоги можуть зупиняти бізнес і транспорт, а удари по логістиці, складах та енергетиці — створювати додатковий тиск на населення. У підсумку, за його оцінкою, Росія розраховує на виснаження суспільства та постійний страх.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що Росія переходить до більш системної тактики: поєднує різні типи повітряних цілей, розтягує атаки в часі та намагається виснажувати українську ППО. Відрізняються акценти. ChatGPT робить наголос на комплексному виснаженні України, Grok — на психологічному тиску та можливому впливі на переговори, а DeepSeek — на паралізації життя міст і виснаженні суспільства.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які об’єкти в Києві планує обстріляти РФ.



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