Путін різко змінив тактику ударів: до чого Росія готує Україну

Останні удари по Києву можуть свідчити про зміну підходу Росії до повітряних атак. 23 вересня столиця пережила тривалу денну атаку реактивними дронами, а в ніч на 24 вересня після масованої хвилі з понад 280 безпілотників Росія застосувала балістику та “Циркони”. Штучний інтелект пояснив, що стоїть за цією тактикою та якої мети хоче досягти лідер РФ Володимир Путін.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що Росія останніми днями змінила саму логіку ударів. Спочатку застосовуються великі маси дешевших дронів, потім — швидкісні цілі, а після цього балістичні ракети. Така схема, на думку чат-бота, може бути спрямована на перевірку української ППО на різних рівнях.

Окремо ChatGPT звертає увагу на повторні удари по об'єктах, які вже ставали цілями. Головну мету він бачить не в знищенні одного конкретного об'єкта, а в поступовому виснаженні України — ППО, енергетики, транспорту, економіки та нервової системи міст.

Особливе значення, за цією версією, має Київ. Удари по столиці мають і психологічний ефект: Росія демонструє, що навіть найбільше місто країни не може розраховувати на тривалу паузу. У підсумку повітряна війна перетворюється на постійний тиск із накопичувальним ефектом.

Чат-бот Grok також говорить про нову систему ударів. За його оцінкою, якщо раніше росіяни били рідше, але потужніше, то тепер атаки стають майже щоденними: використовуються сотні швидких дронів, а вночі додається балістика.

При цьому, на думку Grok, цілями стають не лише енергетичні об'єкти. Серед названих ним напрямків — АЗС, дата-центри, вокзали, ринки та житлові будинки. Така тактика, вважає чат-бот, має виснажувати ППО: дешеві дрони змушують витрачати дорогі засоби перехоплення, після чого балістика може атакувати те, що залишилося.

Головну мету Grok пов'язує з психологічним тиском. Йдеться про спробу створити відчуття безвиході перед зимою та підштовхнути українську владу до поступок на переговорах.

Чат-бот DeepSeek бачить в атаках 23 та 24 вересня частину переходу від окремих нічних масованих ударів до цілодобового тиску. За його версією, удари розтягуються в часі, поєднуються дрони та ракети, а основне завдання — виснаження ППО і пошук слабких місць в обороні.

Окремо чат-бот виділяє масове використання реактивних "Герань-4" та "Герань-5". DeepSeek стверджує, що їхня швидкість ускладнює перехоплення, а різке збільшення кількості таких дронів змінює характер повітряної війни.

Мету DeepSeek бачить ширше — у спробі паралізувати нормальне життя великих міст. Постійні тривоги можуть зупиняти бізнес і транспорт, а удари по логістиці, складах та енергетиці — створювати додатковий тиск на населення. У підсумку, за його оцінкою, Росія розраховує на виснаження суспільства та постійний страх.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що Росія переходить до більш системної тактики: поєднує різні типи повітряних цілей, розтягує атаки в часі та намагається виснажувати українську ППО. Відрізняються акценти. ChatGPT робить наголос на комплексному виснаженні України, Grok — на психологічному тиску та можливому впливі на переговори, а DeepSeek — на паралізації життя міст і виснаженні суспільства.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які об’єкти в Києві планує обстріляти РФ.