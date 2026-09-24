Это будет болезненно для Украины: куда Путин будет бить дронами и ракетами

Россия снова изменила тактику обстрелов — уже выбирают новые объекты, чтобы нанести масштабный ущерб.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что сейчас враг получил достаточное количество дронов и будет пытаться не просто разрушить инфраструктуру, а в общем виде экономики разного уровня, начиная с логистики, связи, энергетики, тепла.

"Сейчас они будут пытаться бить по таким центрам, на которых завязано управление государством, экономикой разного уровня, то есть система связи и т.д. Это видно уже за их действиями. Общая задача, разумеется, геноцидная, для того, чтобы давить на гражданское население разными средствами", — пояснил Свитан.

По его словам, враг понимает, что бить по АЗС, например, нет смысла, потому что поставки не централизованы.

"Сейчас россияне пытаются найти такие реперные точки, куда бы можно было условно нажать, чтобы вывести из строя что-то централизованное", — пояснил эксперт.

Свитан отметил, что власти на местах хорошо отработали по децентрализации водо- и теплоснабжения. Однако сейчас следует срочно проанализировать такие централизованные узлы управления и срочно их децентрализовать.

"Хранить в облаках и пытаться потом восстановить, да, можно, вопросов нет, но это дает возможность противнику отработать по какому-то центральному аппарату для того, чтобы положить систему госуправления. Это очень важно, это очень болезненно будет для Украины. Вот они сейчас пытаются найти эти центры", — подытожил Свитан.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что почему Путин изменил тактику обстрелов и какую цель преследует.



