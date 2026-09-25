Этого не понимают даже в Раде: почему нет противодействия реактивным дронам

Российские войска значительно усилили воздушные атаки. Небольшие группы реактивных дронов, которые враг запускает почти постоянно, не только парализуют Киев, но и несут большую угрозу населению. Почему не сбивают дроны – не понимают даже нардепы.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что несколько дней ходит с одним мнением и вопросом, на который не находит ответа.

"И этот поиск меня вводит в состояние не то что пессимистический, но очень отрицательный. Вопрос простой: почему мы не можем сбивать эти реактивные дроны? Почему? Понимаете, четыре года войны, горячей фазы войны. К тому словно мы готовились: вера, нация, армия, ВСУ — там своя подготовка была. Я понимаю так, что вся эта подготовка была в лозунгах: на бумаге, в каких-нибудь отчетах”, — отметил политик.

К тому же, народный депутат подчеркнул, что до сих пор нет понимания, есть ли у Украины ракеты. Однако, отметил, это отдельный разговор.

Народный депутат отметил, что неужели реактивный дрон – это такая сверхсложная конструкция, что за это время нельзя соответственно какое-либо противодействие сделать. Особенно подчеркнул, учитывая колоссальный внутренний интеллектуальный потенциал, который в Украине накапливался, производственный, технологический, и учитывая безумную финансовую и технологическую поддержку со стороны наших союзников.

"Мы на сегодняшний день, мягко говоря, не выиграем у этой авторитарной страны со своей организацией общественной жизни, политической, правительственной, управленческой, органов местного самоуправления", — подытожил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, куда РФ планирует бить ракетами и дронами.



