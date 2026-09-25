Этого не понимают даже в Раде: почему нет противодействия реактивным дронам

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российские войска значительно усилили воздушные атаки. Небольшие группы реактивных дронов, которые враг запускает почти постоянно, не только парализуют Киев, но и несут большую угрозу населению. Почему не сбивают дроны – не понимают даже нардепы.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что несколько дней ходит с одним мнением и вопросом, на который не находит ответа.
К тому же, народный депутат подчеркнул, что до сих пор нет понимания, есть ли у Украины ракеты. Однако, отметил, это отдельный разговор.
Народный депутат отметил, что неужели реактивный дрон – это такая сверхсложная конструкция, что за это время нельзя соответственно какое-либо противодействие сделать. Особенно подчеркнул, учитывая колоссальный внутренний интеллектуальный потенциал, который в Украине накапливался, производственный, технологический, и учитывая безумную финансовую и технологическую поддержку со стороны наших союзников.
Напомним: портал "Комментарии" писал, куда РФ планирует бить ракетами и дронами.