Цього найбільше боїться Путін: озвучено сенсаційну правду про досягнення України

Протягом тривалого часу російська сторона заявляла про наявність унікальних технологій для протидії ракетам та дронам. Однак за останній рік ситуація змінилася: український військово-промисловий комплекс зробив значний прорив, що суттєво ускладнило життя російським системам оборони. Тепер Росія зіткнулася з новими проблемами, до яких вона не була готова, заявив журналіст Олександр Демченко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Путін зараз переживає через можливість України вийти на масштабне виробництво власних ракет, що, на його думку, може мати катастрофічні наслідки для Росії.

"Путін дуже боїться того, що Україна поставить виробництво ракет на конвеєр", — зазначив журналіст.

Якщо це справдиться, для Росії це стане серйозним викликом, оскільки Україна зможе значно підвищити ефективність своїх ударів і змінити баланс сил на фронті.

Однак це не єдине досягнення України. Українські сили оборони активно завдають ударів по російських портах, що фактично блокує постачання нафти в п'яти регіонах Росії. Крім того, відбувається фактична блокада постачання зрідженого газу, що раніше було важливою частиною шантажу з боку Росії, зокрема щодо Європи.

Один із найбільших ударів був завданий по двох нафтових переробних заводах (НПЗ) в Нижньогородській області, де розташоване підприємство "Лукойл". Це підприємство обробляє до 17 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує 30% постачання бензину до Москви. Знищення таких об'єктів може призвести до серйозного дефіциту нафти та бензину в Росії.

