Главная Новости Общество Война с Россией Этого больше всего боится Путин: озвучена сенсационная правда о достижениях Украины
НОВОСТИ

Этого больше всего боится Путин: озвучена сенсационная правда о достижениях Украины

Украинский военно-промышленный комплекс достиг значительного прогресса, что усложнило работу российских систем противовоздушной обороны и борьбы с ракетами и дронами.

10 апреля 2026, 08:50
Клименко Елена

В течение длительного времени российская сторона заявляла о наличии уникальных технологий для противодействия ракетам и дронам . Однако за последний год ситуация изменилась: украинский военно-промышленный комплекс совершил значительный прорыв, что существенно усложнило жизнь российским системам обороны. Теперь Россия столкнулась с новыми проблемами, к которым она не была готова, заявил журналист Александр Демченко.

Фото: из открытых источников

По его словам, Путин сейчас переживает из-за возможности Украины выйти на масштабное производство собственных ракет, что, по его мнению, может иметь катастрофические последствия для России.

"Путин очень боится того, что Украина поставит производство ракет на конвейер", — отметил журналист.

Если это сбудется, это станет серьезным вызовом для России, поскольку Украина сможет значительно повысить эффективность своих ударов и изменить баланс сил на фронте.

Однако это не единственное достижение Украины. Украинские силы обороны активно наносят удары по российским портам , что фактически блокирует поставки нефти в пяти регионах России. Кроме того, происходит фактическая блокада поставок сжиженного газа , что ранее было важной частью шантажа со стороны России, в том числе Европы.

Один из самых больших ударов был нанесен по двум нефтяным перерабатывающим заводам (НПЗ) в Нижегородской области , где расположено предприятие " ЛУКойл ". Это предприятие обрабатывает до 17 миллионов тонн нефти в год и обеспечивает 30% поставки бензина в Москву. Уничтожение таких объектов может привести к серьезному дефициту нефти и бензина в России.

Портал "Комментарии" уже писал , что лидер пророссийских сепаратистов Павел Губарев в недавнем интервью журналисту Юрию Дудю открыто подтвердил, что российские войска были вовлечены в войну с Украиной еще в 2014 году. Это прямо противоречит официальной позиции Кремля, отрицающего свое участие, пытаясь изобразить события как "гражданскую войну" и внутренний конфликт в Украине. По версии Москвы весь конфликт является исключительно делом украинцев, без внешнего вмешательства.



Источник: https://24tv.ua/chim-ukrayina-nalyakala-putina-yake-vazhlive-dosyagnennya-zrobila_n3045946
