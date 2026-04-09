Лідер проросійських сепаратистів Павло Губарєв у нещодавньому інтерв'ю журналісту Юрію Дудю відкрито підтвердив, що російські війська були залучені до війни з Україною ще у 2014 році. Це прямо суперечить офіційній позиції Кремля, який заперечує свою участь, намагаючись зобразити події як "громадянську війну" та внутрішній конфлікт в Україні. За версією Москви, весь конфлікт є виключно справою українців, без зовнішнього втручання.

Однак, безпосередній учасник цих подій спростував заяви російського керівництва та пропаганди, вказавши, що без підтримки російської армії так звані "ДНР" та "ЛНР" не мали б шансів на виживання. Губарєв підтвердив, що саме введення російських військ у 2014 році допомогло сепаратистам утримати контроль над частинами Донбасу, забезпечивши їхнє існування на тлі активних бойових дій.

"Не треба підтверджувати очевидне, коли Росія анексувала Крим за допомогою сили. Путін сам визнав участь у цих подіях. Тому нема сенсу відкидати реальність. Я стріляв, я рятував людей на Донбасі", — зазначив Губарєв, намагаючись показати свою роль у цих подіях.

Він також розповів, що термін "північний вітер", який використовувався у 2014 році, фактично означав активну участь російських військ у бойових діях проти України. Це було визнанням того, що сепаратисти не могли б утримувати свої позиції без допомоги Москви. Губарєв додав, що анексія Криму була прямим доказом застосування військової сили Росією на українських землях, і це стало одним із перших етапів прямої агресії Москви.

