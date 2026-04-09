logo_ukra

BTC/USD

71153

ETH/USD

2180.2

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Путін приховує від росіян страшну правду про війну в Україні: несподіваний інсайд
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін приховує від росіян страшну правду про війну в Україні: несподіваний інсайд

Губарєв безпосередньо визнав, що термін "північний вітер", використаний влітку 2014 року, фактично вказував на участь російських військових у бойових діях проти України

9 квітня 2026, 15:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Лідер проросійських сепаратистів Павло Губарєв у нещодавньому інтерв'ю журналісту Юрію Дудю відкрито підтвердив, що російські війська були залучені до війни з Україною ще у 2014 році. Це прямо суперечить офіційній позиції Кремля, який заперечує свою участь, намагаючись зобразити події як "громадянську війну" та внутрішній конфлікт в Україні. За версією Москви, весь конфлікт є виключно справою українців, без зовнішнього втручання.

Фото: з відкритих джерел

Однак, безпосередній учасник цих подій спростував заяви російського керівництва та пропаганди, вказавши, що без підтримки російської армії так звані "ДНР" та "ЛНР" не мали б шансів на виживання. Губарєв підтвердив, що саме введення російських військ у 2014 році допомогло сепаратистам утримати контроль над частинами Донбасу, забезпечивши їхнє існування на тлі активних бойових дій.

"Не треба підтверджувати очевидне, коли Росія анексувала Крим за допомогою сили. Путін сам визнав участь у цих подіях. Тому нема сенсу відкидати реальність. Я стріляв, я рятував людей на Донбасі", — зазначив Губарєв, намагаючись показати свою роль у цих подіях.

Він також розповів, що термін "північний вітер", який використовувався у 2014 році, фактично означав активну участь російських військ у бойових діях проти України. Це було визнанням того, що сепаратисти не могли б утримувати свої позиції без допомоги Москви. Губарєв додав, що анексія Криму була прямим доказом застосування військової сили Росією на українських землях, і це стало одним із перших етапів прямої агресії Москви. 

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп знову звернув увагу на Гренландію, висловивши своє незадоволення з приводу НАТО. У своїй заяві на платформі Truth Social він зауважив, що дипломатичні наслідки конфлікту з Іраном виявили слабкі місця в відносинах між Вашингтоном та Альянсом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини