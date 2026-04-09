Лидер пророссийских сепаратистов Павел Губарев в недавнем интервью журналисту Юрию Дудю открыто подтвердил, что российские войска были вовлечены в войну с Украиной еще в 2014 году. Это прямо противоречит официальной позиции Кремля, отрицающего свое участие, пытаясь изобразить события как "гражданскую войну" и внутренний конфликт в Украине. По версии Москвы весь конфликт является исключительно делом украинцев, без внешнего вмешательства.

Фото: из открытых источников

Однако непосредственный участник этих событий опроверг заявления российского руководства и пропаганды, указав, что без поддержки российской армии так называемые "ДНР" и "ЛНР" не имели бы шансов на выживание. Губарев подтвердил, что именно ввод российских войск в 2014 году помог сепаратистам удержать контроль над частями Донбасса, обеспечив их существование на фоне активных боевых действий.

"Не надо подтверждать очевидное, когда Россия аннексировала Крым с помощью силы. Путин сам признал участие в этих событиях. Поэтому нет смысла отбрасывать реальность. Я стрелял, я спасал людей на Донбассе", — отметил Губарев, пытаясь показать свою роль в этих событиях.

Он также рассказал, что используемый в 2014 году термин "северный ветер" фактически означал активное участие российских войск в боевых действиях против Украины. Это было признанием того, что сепаратисты не могли бы удерживать свои позиции без помощи Москвы. Губарев добавил, что аннексия Крыма была прямым доказательством применения военной силы Россией на украинских землях, что стало одним из первых этапов прямой агрессии Москвы.

