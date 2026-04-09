logo

BTC/USD

71260

ETH/USD

2182.27

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин скрывает от россиян страшную правду о войне в Украине: неожиданный инсайд
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин скрывает от россиян страшную правду о войне в Украине: неожиданный инсайд

Губарев напрямую признал, что термин "северный ветер", использованный летом 2014 года, фактически указывал на участие российских военных в боевых действиях против Украины

9 апреля 2026, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Лидер пророссийских сепаратистов Павел Губарев в недавнем интервью журналисту Юрию Дудю открыто подтвердил, что российские войска были вовлечены в войну с Украиной еще в 2014 году. Это прямо противоречит официальной позиции Кремля, отрицающего свое участие, пытаясь изобразить события как "гражданскую войну" и внутренний конфликт в Украине. По версии Москвы весь конфликт является исключительно делом украинцев, без внешнего вмешательства.

Путин скрывает от россиян страшную правду о войне в Украине: неожиданный инсайд

Фото: из открытых источников

Однако непосредственный участник этих событий опроверг заявления российского руководства и пропаганды, указав, что без поддержки российской армии так называемые "ДНР" и "ЛНР" не имели бы шансов на выживание. Губарев подтвердил, что именно ввод российских войск в 2014 году помог сепаратистам удержать контроль над частями Донбасса, обеспечив их существование на фоне активных боевых действий.

"Не надо подтверждать очевидное, когда Россия аннексировала Крым с помощью силы. Путин сам признал участие в этих событиях. Поэтому нет смысла отбрасывать реальность. Я стрелял, я спасал людей на Донбассе", — отметил Губарев, пытаясь показать свою роль в этих событиях.

Он также рассказал, что используемый в 2014 году термин "северный ветер" фактически означал активное участие российских войск в боевых действиях против Украины. Это было признанием того, что сепаратисты не могли бы удерживать свои позиции без помощи Москвы. Губарев добавил, что аннексия Крыма была прямым доказательством применения военной силы Россией на украинских землях, что стало одним из первых этапов прямой агрессии Москвы.  

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости