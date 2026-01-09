logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Цирк про «героїв СВО»: що готують у рф
commentss НОВИНИ Всі новини

Цирк про «героїв СВО»: що готують у рф

У Росії планують показувати циркові вистави, присвячені «героям СВО» та Великій вітчизняній війні

9 січня 2026, 20:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Росії готуються до запуску циркових вистав, присвячених учасникам вторгнення в Україну та Великій вітчизняній війні. Ініціатором проєкту стала циркова студія "Воздушный проект", яка подала заявку на отримання державного гранту.

Цирк про «героїв СВО»: що готують у рф

Цирк про «героїв СВО»

Згідно з проєктною документацією, студія розраховує отримати з держбюджету 4,7 млн рублів на постановку серії циркових програм із "патріотичним" змістом. Планується провести щонайменше 20 вистав для глядачів віком від восьми років із загальним охопленням близько двох тисяч осіб.

У заявці зазначається, що виступи супроводжуватимуться військовими та "патріотичними" піснями й мають на меті "нагадати про подвиги та героїв, які захищали й захищають Росію". Артистами у цих програмах планують залучити дітей.

Для зацікавлення підліткової аудиторії автори проєкту мають намір використовувати світлодіодний реквізит, сучасне обладнання та візуальні ефекти. Проєкт подано на розгляд у межах системи президентських грантів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 2025 році росія очолила світовий рейтинг економічних втрат від вимкнення інтернету. За рік у країні зафіксували 57 масштабних інтернет-втручань, які включали повні блокування, штучне зниження швидкості та вибіркове обмеження доступу до окремих сервісів.
Загальний економічний збиток росії від таких обмежень склав 11,9 мільярда доларів. Це перевищує половину загальносвітових втрат від інтернет-блокувань, які у 2025 році оцінюються у 19,7 мільярда доларів. Протягом року інтернет у росії був недоступний загалом 37 166 годин. Для порівняння, у Пакистані відключення фіксувалися приблизно утричі рідше, ніж у росії. Окремо зазначається, що з травня в країні проводилася системна кампанія з обмеження доступу до західних сайтів. Фактично це призвело до ізоляції користувачів від глобального інтернету та посилення цифрової цензури.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/moscowtimes_ru/41319
Теги:

Новини

Всі новини