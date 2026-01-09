Цирк про «героїв СВО»: що готують у рф

Рубрики
У Росії готуються до запуску циркових вистав, присвячених учасникам вторгнення в Україну та Великій вітчизняній війні. Ініціатором проєкту стала циркова студія "Воздушный проект", яка подала заявку на отримання державного гранту.
Цирк про «героїв СВО»
Згідно з проєктною документацією, студія розраховує отримати з держбюджету 4,7 млн рублів на постановку серії циркових програм із "патріотичним" змістом. Планується провести щонайменше 20 вистав для глядачів віком від восьми років із загальним охопленням близько двох тисяч осіб.
У заявці зазначається, що виступи супроводжуватимуться військовими та "патріотичними" піснями й мають на меті "нагадати про подвиги та героїв, які захищали й захищають Росію". Артистами у цих програмах планують залучити дітей.
Для зацікавлення підліткової аудиторії автори проєкту мають намір використовувати світлодіодний реквізит, сучасне обладнання та візуальні ефекти. Проєкт подано на розгляд у межах системи президентських грантів.