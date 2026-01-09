Цирк про «героїв СВО»: що готують у рф

У Росії готуються до запуску циркових вистав, присвячених учасникам вторгнення в Україну та Великій вітчизняній війні. Ініціатором проєкту стала циркова студія "Воздушный проект", яка подала заявку на отримання державного гранту.

Цирк про «героїв СВО»

Згідно з проєктною документацією, студія розраховує отримати з держбюджету 4,7 млн рублів на постановку серії циркових програм із "патріотичним" змістом. Планується провести щонайменше 20 вистав для глядачів віком від восьми років із загальним охопленням близько двох тисяч осіб.

У заявці зазначається, що виступи супроводжуватимуться військовими та "патріотичними" піснями й мають на меті "нагадати про подвиги та героїв, які захищали й захищають Росію". Артистами у цих програмах планують залучити дітей.

Для зацікавлення підліткової аудиторії автори проєкту мають намір використовувати світлодіодний реквізит, сучасне обладнання та візуальні ефекти. Проєкт подано на розгляд у межах системи президентських грантів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 2025 році росія очолила світовий рейтинг економічних втрат від вимкнення інтернету. За рік у країні зафіксували 57 масштабних інтернет-втручань, які включали повні блокування, штучне зниження швидкості та вибіркове обмеження доступу до окремих сервісів.

Загальний економічний збиток росії від таких обмежень склав 11,9 мільярда доларів. Це перевищує половину загальносвітових втрат від інтернет-блокувань, які у 2025 році оцінюються у 19,7 мільярда доларів. Протягом року інтернет у росії був недоступний загалом 37 166 годин. Для порівняння, у Пакистані відключення фіксувалися приблизно утричі рідше, ніж у росії. Окремо зазначається, що з травня в країні проводилася системна кампанія з обмеження доступу до західних сайтів. Фактично це призвело до ізоляції користувачів від глобального інтернету та посилення цифрової цензури.

