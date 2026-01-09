Цирк о «героях СВО»: что готовят в России

Рубрики
Ткачова Марія
В России готовятся к запуску цирковых представлений, посвященных участникам вторжения в Украину и Великой Отечественной войне. Инициатором проекта стала цирковая студия "Воздушный проект", подавшая заявку на получение государственного гранта.
Цирк про «героев СВО»
Согласно проектной документации, студия рассчитывает выручить из госбюджета 4,7 млн рублей на постановку серии цирковых программ с "патриотическим" содержанием. Планируется провести не менее 20 спектаклей для зрителей от восьми лет с общим охватом около двух тысяч человек.
В заявке отмечается, что выступления будут сопровождаться военными и "патриотическими" песнями и цель "напомнить о подвигах и героях, защищавших и защищающих Россию". Артисты в этих программах планируют привлечь детей.
Для заинтересованности в подростковой аудитории авторы проекта намерены использовать светодиодный реквизит, современное оборудование и визуальные эффекты. Проект представлен на рассмотрение в рамках системы президентских грантов.