Война с Россией Цирк о «героях СВО»: что готовят в России
Цирк о «героях СВО»: что готовят в России

В России планируют показывать цирковые представления, посвященные «героям СВО» и Великой Отечественной войне

9 января 2026, 20:25
В России готовятся к запуску цирковых представлений, посвященных участникам вторжения в Украину и Великой Отечественной войне. Инициатором проекта стала цирковая студия "Воздушный проект", подавшая заявку на получение государственного гранта.

Цирк о «героях СВО»: что готовят в России

Цирк про «героев СВО»

Согласно проектной документации, студия рассчитывает выручить из госбюджета 4,7 млн рублей на постановку серии цирковых программ с "патриотическим" содержанием. Планируется провести не менее 20 спектаклей для зрителей от восьми лет с общим охватом около двух тысяч человек.

В заявке отмечается, что выступления будут сопровождаться военными и "патриотическими" песнями и цель "напомнить о подвигах и героях, защищавших и защищающих Россию". Артисты в этих программах планируют привлечь детей.

Для заинтересованности в подростковой аудитории авторы проекта намерены использовать светодиодный реквизит, современное оборудование и визуальные эффекты. Проект представлен на рассмотрение в рамках системы президентских грантов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2025 году россия возглавила мировой рейтинг экономических потерь от отключения интернета. За год в стране зафиксировали 57 масштабных интернет-вмешательств, включавших полные блокировки, искусственное снижение скорости и выборочное ограничение доступа к отдельным сервисам.
Общий экономический ущерб россии от таких ограничений составил 11,9 миллиарда долларов. Это превышает половину общемировых потерь от интернет-блокировок, которые в 2025 году оцениваются в 19,7 миллиарда долларов. В течение года интернет в России был недоступен в общей сложности 37 166 часов. Для сравнения, в Пакистане отключения фиксировались примерно втрое реже, чем в России. Отдельно говорится, что с мая в стране проводилась системная кампания по ограничению доступа к западным сайтам. Фактически это привело к изоляции пользователей от глобального Интернета и усилению цифровой цензуры.



Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/41319
